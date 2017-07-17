Edirne'de turizme Kırkpınar dopingi

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri haftasında 2 tonun üzerinde ciğer tüketildiğini söyledi.

Dinar, gazeteciler yaptığı açıklamada; Kırkpınar haftasında Edirne'nin ziyaretçi akınına uğradığını ve ciğerci esnafının yüzünün güldüğünü belirtti.

2 TON CİĞER TÜKETİLDİ

Son yılların en kalabalık Kırkpınar'ını yaşadıklarını vurgulayan Dinar, yurt içi ve dışından çok sayıda turistin kenti ziyaret ettiğini aktardı.

Kırkpınar'ın dünyanın en büyük organizasyonlarından biri olduğunu vurgulayan Dinar, şunları kaydetti: "Edirne'ye gelen misafirlerimizin yiyecek olarak ilk tercih tava ciğer oldu. Son yıllarda düzenlenen en güzel Kırkpınar'dan birini geride bıraktık. Organizasyon çok iyiydi ve çok heyecanlıydı. Güreşler için kente yaklaşık 50 binin üzerinde ziyaretçi geldi. Kalabalık olur da ciğerciler iş yapmaz mı? Edirne denilince akla Selimiye Camisi, Kırkpınar ve tava ciğer geliyor. Biz zaten Kırkpınar öncesi tüm hazırlıklarımızı tamamlamıştık. Beklediğimizin üzerinde iş yaptık. Bizler işlerimizden memnunuz. Bu güzel organizasyondan para kazandık. Kırkpınar boyunca Edirne genelinde 2 tonun üzerinde ciğer satılmıştır."