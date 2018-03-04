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Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Edirne'de, Meriç Nehri üzerinden kente getirilen 93 kilogram skunku (genetiği değiştirilmiş esrar) İstanbul'a götürürken gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı.

AA | 04.03.2018 - 21:35..
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Polis ekipleri, Meriç Nehri üzerinden 93 kilogram skunkun kayıkla yurda getirilerek İstanbul'a götürüleceği bilgisi üzerine harekete geçmiş, takibe alınan 2 araç, Uzunköprü ilçesi yakınında durdurulmuştu.

Araçlardan birinde 93 kilogram skunk ele geçirilirken, diğer aracın ise öncü olduğu tespit edilmişti. Olayla ilgili sürücüler M.K. ve M.K.Ş. gözaltına alınmıştı.

ZEHİR TACİRLERİNE GEÇİT YOK

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün gözaltına alınan zanlıların emniyetteki sorguları tamamlandı. Edirne Adliyesi'ne sevk edilen M.K. ve M.K.Ş. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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