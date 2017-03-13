taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.430
USD
3,7365
EURO
3,9820
ALTIN
144,62
PETR
51,4300

Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 32 gözaltı

Edirne ve Keşan Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 32 kişi gözaltına alındı.

13.03.2017 - 22:18
  1. Haberler
  2. İç Haber

Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 32 gözaltı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ve Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik 3 aydır sürdürdüğü teknik takip sonucu Çorlu, Keşan ve İpsala ilçelerinde 20 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonda 32 kişi gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramalarda 50 gram eroin, 10 gram kokain taşı, 135 tabana mermisi, 2 dürbün, 1 sustalı bıçak ve uyuşturucu içmekte kullanılan düzenekler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 32 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından Keşan Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek, Keşan Adliyesi'ne sevk edildi.

Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 32 gözaltı

Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 32 gözaltı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hollanda'daki Türkler'in polisleri püskürttüğü an

Hollanda'daki Türkler'in polisleri püskürttüğü an

454
9 anket şirketinin referandum araştırması sonuçları

9 anket şirketinin referandum araştırması sonuçları

234
Merkel'den Hollanda'ya destek mesajı

Merkel'den Hollanda'ya destek mesajı

424
Saadet Partisi'nden hükümete Hollanda tepkisi

Saadet Partisi'nden hükümete Hollanda tepkisi

686
Mahsun Kırmızıgül: Ülkenin durumuna üzülüyorum

Mahsun Kırmızıgül: Ülkenin durumuna üzülüyorum

418
ÖSYM, Almanya'dan kalemtraş ve silgi aldı

ÖSYM, Almanya'dan kalemtraş ve silgi aldı

716
AB ve NATO'dan Türkiye-Hollanda açıklaması

AB ve NATO'dan Türkiye-Hollanda açıklaması

187
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM