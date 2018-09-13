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Edirne'de vali yardımcıları kedi yüzünden mahkemelik oldu

Edirne'de aynı lojmanda oturan vali yardımcıları kedi yüzünden tartıştı. Vali yardımcıları birbirlerinden şikayetçi olurken, Edirne Valisi Günay Özdemir ise idari soruşturma başlattı.

DHA | 13.09.2018 - 15:59..
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Olay, temmuz ayında, Kaleiçi semtindeki valilik lojmanlarında meydana geldi.

VALİ YARDIMCILARININ KEDİ TARTIŞMASI

Edirne Vali Yardımcısı olarak görev yapan Şenol Levent Elmacıoğlu (52), lojmanda beslediği kedilerin kötü koku yaydığını belirterek, mevkidaşı Mustafa Karslıoğlu ile tartıştı. Karşılıklı sözlü hareket ettikleri öne sürülen vali yardımcıları, birbirinden şikayetçi oldu. Olayla ilgili adli soruşturma başlatılırken, Elmacıoğlu ve Karslıoğlu'nun savcılıkta ifade verdiği öğrenildi.

TARAFLARDAN BİRİNİN ANTALYA'YA TAYİNİ ÇIKTI

Olayın duyulmasının ardından Edirne Valisi Günay Özdemir de müfettiş isteyerek, idari soruşturma başlattı. Temmuz ayında gelen müfettişin, vali yardımcılarının ve tanıkların ifadelerini aldığı belirtildi. Mahkemeye taşınana sözlü tartışmanın ardından Elmacıoğlu ve Karslıoğlu'nun Edirne'den gitmek için tayin istediği; ancak sadece Mustafa Karslıoğlu'nun Antalya'ya tayininin çıktığı öğrenildi.

Edirne'de vali yardımcıları kedi yüzünden mahkemelik oldu
Edirne Vali Yardımcısı Şenol Levet Elmacıoğlu

Edirne'de vali yardımcıları kedi yüzünden mahkemelik oldu
Dönemin Edirne Vali Yardımcısı Mustafa Karslıoğlu

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