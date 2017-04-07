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Edirne'de yarım ton deniz patlıcanı ele geçirildi

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a götürülmek istenen yarım ton deniz patlıcanı bulundu.

07.04.2017 - 09:56
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UUUU

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Enez'in Yenice Köyü’nde deniz kenarında duran bidonlar ile başında bekleyen K.D.’den şüphelenerek, arama yaptı. Bidonlarda, piyasa değeri 20 bin lira olan ve yasadışı yollarla Yunanistan’a götürülmek istenen 500 kilo kaçak deniz patlıcanı ele geçirildi.

İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ

Deniz patlıcanlarına el konulurken, K.D. gözaltına alındı. Deniz patlıcanları teslim edildikleri Enez Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekiplerince Saros Körfezi’nde denize döküldü. K.D. ise sorgusunun ardından 1208 lira idari para cezası kesildikten sonra serbest bırakıldı.

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