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Edirne'de, yurda kaçak sokulan 82 hayvan ele geçirildi

Keşan'da durdurulan bir kamyonette, İstanbul'daki pet shoplarda satılmak üzere Yunanistan'da üzerinden yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen 82 hayvana el konuldu.

DHA | 18.05.2018 - 13:54..
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Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, takibe aldıkları Ü.D. yönetimindeki kamyoneti Keşan-Gelibolu karayolu üzerinde durdurdu. Araçta yapılan aramada, bagajdaki 7 kafes içerisinde Yunanistan üzerinden yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen 8 yabani kaz, 5 büyük tavşan, 18 minyatür ördek, 35 tavşan, 4 kuğu, 6 yabani horoz ve 6 tavus kuşu olmak üzere 82 hayvan ele geçirildi.

Sürücü Ü.D. gözaltına alınırken, hayvanlara el konuldu. Hayvanların, İstanbul'daki evcil hayvan satan dükkanlara getirildiği belirtildi.

Edirne'de, yurda kaçak sokulan 82 hayvan ele geçirildi

ŞOFÖRE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Uzun süre kapalı ortamda aç ve susuz bırakıldıkları belirlenen hayvanlara, Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesinde İpsala Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerince su verilerek, beslenmeleri sağlandı. Hayvanlar, işlemlerinin ardından İstanbul'daki Polonezköy Tabiat Parkı’nda bulunan rehabilitasyon merkezine gönderildi.

Sürücü Ü.D., hakkında '4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na Muhalefet' ve '5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na Muhalefet' suçlarından cezai işlem uygulandıktan sonra serbest bırakıldı. Kaçakçılıkta kullanılan kamyonet ise 15 gün süreyle trafikten men edildi.

Edirne'de, yurda kaçak sokulan 82 hayvan ele geçirildi



Edirne'de, yurda kaçak sokulan 82 hayvan ele geçirildi



Edirne'de, yurda kaçak sokulan 82 hayvan ele geçirildi



Edirne'de, yurda kaçak sokulan 82 hayvan ele geçirildi



Edirne'de, yurda kaçak sokulan 82 hayvan ele geçirildi



Edirne'de, yurda kaçak sokulan 82 hayvan ele geçirildi



Edirne'de, yurda kaçak sokulan 82 hayvan ele geçirildi



Edirne'de, yurda kaçak sokulan 82 hayvan ele geçirildi



Edirne'de, yurda kaçak sokulan 82 hayvan ele geçirildi

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