Edirne'de zincirleme kaza: 1 ölü

Keşan-Malkara Karayolu üzerindeki Yenimuhacir Kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinden Keşan yönüne giden Fahrettin Yücelen yönetimindeki 22 RF 107 plakalı cip, Yenimuhacir Kavşağı yakınlarında asayiş ve trafik uygulaması yapan jandarma ekiplerinin yola bıraktığı uyarı tabelasına çarptı.

UYGULAMA NOKTASINDA ZİNCİRLEME KAZA

Bu sırada arkasından gelen Bülent Yılmaz idaresindeki 59 KC 588 plakalı hafif ticari araç, cipe çarpmamak için ani fren yaptı. Fren yapan araca ise arkasından gelen Metin Kahraman yönetimindeki 59 LY 733 plakalı otomobil çarparak, şarampole girdi.

KAMYONET SU KANALINA DEVRİLDİ

Önündeki araçların çarpıştığını gören Fahrettin Yücelen idaresindeki 22 FV 780 plakalı kamyonet ise sürücüsünün direksiyonu kırması sonucu duble yolu ayıran su kanalına devrildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada 59 LY 733 plakalı otomobilin sürücüsü Metin Kahraman (70) ile araçlarda yolcu olarak bulunan Yağmur Yılmaz (6), Batuhan Yılmaz (7), Rivayet Kahraman (67), Ahmet Aksu (56), Hatice Yıldız (56), Hamdiye Almadık (58) ve Hayriye Bayar (44) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Metin Kahraman doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kahraman'ın cenazesi otopsi için hastane morguna konuldu.





























