taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.604
USD
3,7459
EURO
4,6514
ALTIN
162,58
PETR
70,5100

Edirne'de zincirleme kaza: 1 ölü

Edirne Keşan'da jandarma uygulama noktasında 4 aracın karıştığı kazada, 1 kişi hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı.

DHA | 25.01.2018 - 22:14..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Keşan-Malkara Karayolu üzerindeki Yenimuhacir Kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinden Keşan yönüne giden Fahrettin Yücelen yönetimindeki 22 RF 107 plakalı cip, Yenimuhacir Kavşağı yakınlarında asayiş ve trafik uygulaması yapan jandarma ekiplerinin yola bıraktığı uyarı tabelasına çarptı.

UYGULAMA NOKTASINDA ZİNCİRLEME KAZA

Bu sırada arkasından gelen Bülent Yılmaz idaresindeki 59 KC 588 plakalı hafif ticari araç, cipe çarpmamak için ani fren yaptı. Fren yapan araca ise arkasından gelen Metin Kahraman yönetimindeki 59 LY 733 plakalı otomobil çarparak, şarampole girdi.

Edirne'de zincirleme kaza: 1 ölü

KAMYONET SU KANALINA DEVRİLDİ

Önündeki araçların çarpıştığını gören Fahrettin Yücelen idaresindeki 22 FV 780 plakalı kamyonet ise sürücüsünün direksiyonu kırması sonucu duble yolu ayıran su kanalına devrildi.

Edirne'de zincirleme kaza: 1 ölü

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada 59 LY 733 plakalı otomobilin sürücüsü Metin Kahraman (70) ile araçlarda yolcu olarak bulunan Yağmur Yılmaz (6), Batuhan Yılmaz (7), Rivayet Kahraman (67), Ahmet Aksu (56), Hatice Yıldız (56), Hamdiye Almadık (58) ve Hayriye Bayar (44) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Metin Kahraman doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kahraman'ın cenazesi otopsi için hastane morguna konuldu.

Edirne'de zincirleme kaza: 1 ölü

Edirne'de zincirleme kaza: 1 ölü

Edirne'de zincirleme kaza: 1 ölü

Edirne'de zincirleme kaza: 1 ölü

Edirne'de zincirleme kaza: 1 ölü

Edirne'de zincirleme kaza: 1 ölü

Edirne'de zincirleme kaza: 1 ölü

Edirne'de zincirleme kaza: 1 ölü

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kanal İstanbul 19 ilçeye yaradı

Kanal İstanbul 19 ilçeye yaradı

6
Aleksis Çipras'ın Türkiye tanımı: Agresif komşu

Aleksis Çipras'ın Türkiye tanımı: Agresif komşu

265
Türk jetleri Münbiç’teki YPG’lilere bomba yağdırdı

Türk jetleri Münbiç’teki YPG’lilere bomba yağdırdı

184
Almanya'dan Türkiye'ye Leopard tankı ambargosu

Almanya'dan Türkiye'ye Leopard tankı ambargosu

463
CHP 15 Temmuz'a tiyatro demekten vazgeçti

CHP 15 Temmuz'a tiyatro demekten vazgeçti

243
YPG'liler cenazelerini kaldırmaya devam ediyor

YPG'liler cenazelerini kaldırmaya devam ediyor

512
Zeytin Dalı Harekatı, YPG ile ABD'yi birbirine düşürdü

Zeytin Dalı Harekatı, YPG ile ABD'yi birbirine düşürdü

92
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM