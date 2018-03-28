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Edirne'deki taşkının boyutu Bulgaristan'a bağlı

Edirne'deki su taşkınları; Bulgaristan'ın Arda Nehri üzerindeki barajlardan su salınıp salınmamasına bağlı olarak artış gösterebilir.

AA | 28.03.2018 - 12:12..
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  2. Projeler

DSİ. 11. Bölge Müdürü Nesip Özden, yaptığı açıklamada, Meriç'teki su seviyesinin artış göstermeye devam ettiğini belirtti.

Edirne'deki taşkının boyutu Bulgaristan'a bağlı

"ŞU AN TEHLİKELİ BİR DURUM YOK"

Meriç'in debisinin halen 1342 metreküp/saniye seviyesinde olduğunu ve bu seviyenin en fazla 1750'lere çıkmasını beklediklerini ifade eden Özden, "Bu artışın devam edip etmeyeceği Arda Nehri’ndeki barajlardan bırakılacak su miktarı belirleyecek. Kesin bir sonuca varmış değiliz. Önümüzdeki saatlerde arkadaşlarımız, Arda Nehri üzerindeki istasyonlarla irtibat kurup durumu öğrenecek. Şu an için sıkıntılı bir durum yok. En fazla 1750 metreküp/saniye debiye çıkabilir. Tahminlerimiz bu yönde. Önümüzdeki 15 gün içinde yağış gözükmüyor. Biz Arda Nehri’nden 270 metreküp/saniye su beklerken oradaki kar erimeleri ve yağışlara bağlı olarak 440 debiye çıkmıştır. Şu an için tehlikeli bir durum yok. Tedbir amaçlı tarihi köprülerde ulaşımı engelledik." dedi.

Edirne'deki taşkının boyutu Bulgaristan'a bağlı

"GEREKEN ÖNLEMLERİ ALDIK"

Tunca Nehri'nin debisinin daha fazla artmasını beklemediklerini kaydeden Özden, "Bulgaristan’daki barajlar şu anda dolu. Orada enerji üretimi yapıyorlar. Bu üretimden dolayı, 270 metreküp/saniye su geliyor. Eriyen karlar ve yağmurdan, savaklardan gelen su var. DSİ olarak gereken tüm önlemleri aldık." diye konuştu.

Edirne'deki taşkının boyutu Bulgaristan'a bağlı

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