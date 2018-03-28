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Edirne'deki taşkının son durumu

Edirne'de yoğun yağışlar ve eriyen kar sularıyla nehirlerinin debisi arttı. Taşkın meydana geldi. Vali Günay Özdemir de bölgede incelemelerde bulundu.

AA | 28.03.2018 - 20:33..
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Edirne'deki taşkının son durumu

Vali Özdemir, taşkın bölgesinde yaptığı incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Bulgaristan yetkilileriyle günlük durumun takip edildiğini ve debi verilerinin vatandaşlarla paylaşıldığını söyledi.

"ŞU ANDA DURUM STABİL"

Muhtemel tehlikelerin de vatandaşlara duyurulduğunun altını çizen Vali Özdemir, şunları söyledi: "Vatandaşlarımız lütfen bu uyarılara uysunlar. Bu uyarılara uydukları zaman hem can hem de mal güvenliği anlamında herhangi bir sıkıntıyla karşı karşıya kalmıyoruz. Şu anda da Bulgaristan yetkileriyle değerlendirmeleri, Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğümüz beraber yapıyorlar. Şu anda stabil bir durum var. Bu stabil durum şu anda devam edecek gibi gözüküyor. Özellikle Tunca Nehri ile ilgili yine DSİ'nin de sitesinde de var hafif bir azalma başladı.Tabii bu Bulgaristan'daki karların erimesi ve yağmurların yağmasıyla da her han değişebilir ama şu anda kısa vadede stabil bir durum var. Bu şekilde devam edecek gibi gözüküyor."

Edirne'deki taşkının son durumu


"BULGARİSTAN BARAJLARI AÇARSA SUYUN GELMESİ 12 SAAT SÜRER"

Özellikle Arda Nehri üzerindeki hareketliliğin izlendiğini ifade eden Vali Özdemir, şöyle devam etti: "Biz özellikle Arda Nehri üzerindeki akıntıları takip ediyoruz ve bunu DSİ'nin sitesinden de alabilirsiniz. O bilgiler 2 saatte bir güncelleniyor. Doğru bilgiler, şeffaf bilgiler. O bilgilere göre şu anda seviye stabil görünüyor. Meteorolojik anlamda yağmurların olması, karların erimesi belki biraz arttırabilir. Ama şu anda bizim gördüğümüz Bulgaristan yetkilileriyle paylaştığımız bilgiler stabil olacağı yönünde. Ama birkaç gün her an değişebilir. Ama biz bu bilgilerimizi vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. O bilgiler gelmeden önce vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Oradan buraya suyun gelmesi 12 saati alıyor. 12 saat öncesini biz görebiliyoruz. 12 saat öncesinde tedbirlerimizi alabiliyoruz."

Vali Özdemir, tarihi köprülerin kapatılmasının ulaşımda bir aksamaya neden olmadığının altını çizdi.

Edirne'deki taşkının son durumu

"KANAL EDİRNE PROJESİ BİTSEYDİ SU BU KADAR YÜKSELMEYECEKTİ"

Bir basın mensubunun "Kanal Edirne Projesi bu taşkınla işe yaradı mı acaba yaramadığı şeklinde iddialar var?" sorusuna ilişkin Vali Özdemir, "Şu anda Kanal Edirne Projesi'ni maalesef bitirememiştik, en son köprü ve köprü bağlantısı kalmıştı. O bitseydi şu anda bu kadar su seviyesinin yükselmeyeceğini ön görüyorduk. Çünkü şu anda bin 300, bin 400 metreküplere yaklaştı. Aslında 750 metreküpünü o Kanal Edirne baypass kanalıyla almış olacaktık. Böylece seviye bu kadar yükselmemiş olacaktı." sözleriyle cevapladı.

Edirne'de taşkın alarmı VİDEO

"BULGARİSTAN BARAJ KAPAKLARINI AÇMADI"

Bulgaristan'ın baraj kapaklarını açtığı yönündeki söylentilerin doğruluğunun sorulması üzerine de Vali Özdemir, "Şimdi normalde bir baraj salınımı olayı yok. Bulgaristan'ın baraj kapaklarını açması diye bir şey yok. Şu anda zaten barajlar faal bir şekilde orada devam ediyor. Hem elektrik üretimi hem de barajların üzerindeki savaklardan sular akıyor." dedi.

Edirne'deki taşkının son durumu

MERİÇ'TE KAÇAKLARIN KAYBOLDUĞU İDDİASI

Bir başka gazetecinin Yunan medyasında Meriç Nehri'nde 15 - 20 kişilik bir grubun kaybolduğuna dair haberler olduğuna ilişkin soruya da Vali Özdemir, şöyle cevap verdi: "Böyle bir bilgi var ama olup olmadığını bilmiyoruz, araştırıyoruz. Yeri tam tespit edemedik. Şu anda bir bilgi var olup olmadığını bilmiyoruz. Bu bilgi ne kadar doğru onu da bilmiyoruz. 15 mülteci bilgisi tam net değil."

Edirne'deki taşkının son durumu


NEHİRLERİN SON DURUMU

Tunca Nehri'nin debisinde az seviyede düşüş görülmeye başlandı. Ancak hem Bulgaristan hem de Edirne'de aralıklarla devam eden sağanak sonrası düşüşün yerini yeniden yükselişe bırakabileceği belirtiliyor. Tunca Nehri'nin sabah ölçümlerindeki debisi 308 metreküp/saniyeden 301 metreküp/saniyeye indi.

Meriç Nehri'nde ise debi yükseliyor. Debi 1327'den 1368 metreküp/saniyeye yükseldi.

Nehirlerin yayılması sonucu nehir kenarına yakın birçok çiftlik evini su bastı. Çiftliklerde yaşayan küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar güvenli bölgelere taşındı.

DSİ ve İl Özel İdare ekipleri taşkının tehlikeli olabileceği bölgelerde önlemler aldı.

Edirne'deki taşkının son durumu

TAŞKIN NEDENİYLE ETKİLENEN YERLER OLDU

Edirne Bosnaköy'de nehir kenarına yakın birçok evi su bastı. AFAD ekipleri suda mahsur kalan köpekleri botlarla güvenli bölgelere taşıdı. Taşkın nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken köpeklere ekmek verildi.

Nehir kenarında bulunan işletmeler tedbir amaçlı masa, sandalye ve mutfak eşyalarını güvenli alanlara taşıdı.

Edirne'deki taşkının son durumu

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