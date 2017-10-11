Edirne'den kaçarken yakalanan FETÖ'cülerden ByLock çıktı

Edirne 54'ncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı hudut devriyeleriönceki gece Üyüklütatar Köyü'nden yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen aralarında bebek, çocuk ve kadınlarında bulunduğu 12 şüpheli yakaladı.

BYLOCK KULLANDIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Yapılan incelemede FETÖ bağlantısı tespit edilen biri kadın 5 şüpheli jandarma ekiplerince yapılan incelemenin ardından elleri önden kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi.

Yapılan incelemede gözaltına alınan 5 şüphelinin de FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde haberleşmeyi sağlayan cep telefonu uygulaması 'ByLock' kullandıkları ortaya çıktı.

ARANIYORLARDI

Şüphelilerden 26 yaşındaki ev hanımı Aynur Gazioğlu'nun FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan Denizli 2’nci Ağır Ceza Mahkemesince arandığı, 36 yaşındaki Süleyman Yazıcı'nın Ankara Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu'nda öğretmen iken KHK ile meslekten ihraç edildiği, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçundan Ankara 1’nci Sulh Ceza Hakimliği'nce aranma kaydı bulunduğu belirlendi.

Şüphelilerden 41 yaşındaki Kemal K.'nın Başbakanlıkta raportör olarak görevli iken KHK ile görevinden ihraç edildiği, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan Ankara 4’ncü Sulh Ceza Hakimliği'nce arandığı, 45 yaşındaki Bircan A.'nın da Başbakanlıkta raportör olarak görevli iken KHK ile görevinden ihraç edildiği ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan Ankara 7’nci Sulh Ceza Hakimliği'nce arandığı belirlendi.

FETÖ'nün İzmir 'emniyet imamı' olduğu belirlenen Abdullah B. ise işlemlerinin ardından teslim edildiği Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adli dosyasının bulunduğu Tokat'a gönderildi. Abdullah B.'nin Ankara İmam Hatip Anadolu Lisesi'nde öğretmenlik mesleğinden ihraç edildiği ve Ankara 2’nci Ağır Ceza Mahkemesince arandığı anlaşıldı.

2'Sİ TUTUKLANDI

Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan Aynur Gazioğlu ve Süleyman Yazıcı tutuklanırken, Kemal K. ve Bircan A. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.