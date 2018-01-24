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Edirne'den operasyondaki Mehmetçiğe deva-i misk helvası

Şekerlemeci Arif Meriç, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görev yapan Mehmetçiğe gönderilmek üzere deva-i misk helvası hazırladı.

AA | 24.01.2018 - 07:10..
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edirne mehmetçik

Meriç, imalathanesinde helvayı yapmadan önce kazanın başında Fetih Suresi'ni okudu, çalışanlar da dua ederek Türk bayrağı açtı.

Arif Meriç, daha önce Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'de görev yapan Mehmetçiğe de deva-i misk helvası gönderdiğini söyledi.

Edirne'den operasyondaki Mehmetçiğe deva-i misk helvası

"ŞİFALI HELVAMIZLA DA MEHMETÇİĞİN ARKASINDAYIZ"

Mehmetçiğin maddi ve manevi arkasında olduklarını belirten Meriç, "Esnaf olarak, duamızı ederek aynı zamanda şifalı helvamızla Mehmetçiğin arkasındayız. Deva-i misk helvasını hazırladık, Allah'ın izniyle göndereceğiz. Deva-i misk, hava sıcaklığı sıfırın altında 40 derece de olsa insanın içini ısıtır, huzur verir, düşmana da gülle gibi patlatır." diye konuştu.

Edirne'den operasyondaki Mehmetçiğe deva-i misk helvası

"İLK ETAPTA 1 TON GÖNDERİYORUZ"

Meriç, Mehmetçiği yalnız bırakmayacaklarını vurgulayarak, "Kazanlarımızı kaynattık ve helvayı Mehmetçiğimize göndereceğiz inşallah. İlk etapta 1 ton gönderiyoruz." dedi.

Edirne'den operasyondaki Mehmetçiğe deva-i misk helvası

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