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Edirneliler fotoğraf için lavanta tarlalarına koştu

Edirne'de Lavanta Tarla Günleri etkinliğinde insanlar lavantalarla fotoğraf çektirmek için tarlalara akın etti.

AA | 07.06.2018 - 18:13..
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Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği iş birliğinde düzenlediği "Edirne Lavanta Tarla Günleri" etkinliğinde onlarca kişi lavantalar arasında fotoğraf çektirmek için mor tarlalara koştu.

TOHUMLAR TANITILDI

Lavanta tarlası ziyaretleri, tarla konseri, lavanta hasadı, lavanta yağı üretimi gibi faaliyetlerin gerçekleşeceği programın ilk gününde çocuklara tohumlar tanıtıldı, lavantadan objelerle hediyelik tasarımlar yapıldı.

Etkinliğe katılan genç - yaşlı herkes lavantalar arasında fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı.

Edirneliler fotoğraf için lavanta tarlalarına koştu

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Bülent Bacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonun önemli bir turizm destinasyonu haline geleceğine inandıklarını söyledi.

Edirneliler fotoğraf için lavanta tarlalarına koştu

"EDİRNE'NİN LAVANTA KOKACAĞINI GÖSTERDİK"

Tarih ve kültür şehri Edirne'de gastronomi ve tarımsal turizmi çeşitlendirmek istediklerini bu amaçla etkinliği düzenlediklerini ifade eden Bacıoğlu, "Lavantanın gizemi, sihri ve çekiciliğini kullandık. Etkinliğimiz 4 gün sürecek. Bugün daha çok çocukları tarlalarla ve tarımla buluşturduk. Fotoğraf sanatçıları ve ressamları burada buluşturduk. İlgi, bizi sevindirdi. Edirne'nin lavanta kokabileceğini gösterdik." dedi.

Bacıoğlu, küçük bir lavanta köyü oluşturulması fikrinin de oluşmaya başladığını ifade etti.

Edirneliler fotoğraf için lavanta tarlalarına koştu



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