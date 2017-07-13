Edirne'nin Enez ilçesinde gazete satılmıyor

Edirne'de yayın yapan Hudut gazetesinin haberine göre; Geleceğin turizm merkezlerinden biri olmaya aday Enez'de son dükkan da bayiliği bırakınca ilçede gazete satan yer kalmadı.

YAZLIKÇILAR ŞAŞKIN

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte tatil için Enez'e akın eden yazlıkçılar ilçede gazete satılmadığını öğrenince hayretler içinde kalıyor. Kahvehane işleticileri, sıkıntılı bir süreç yaşadıklarını artık gazeteyi Keşan dan minibüsçülerle getirttiklerini belirtti.

20 YILLIK BAYİ İSYAN ETTİ

Son bayi ise, bazı insanların saygısızlığı yüzünden satışı bıraktığını belirterek, "20 yıldır bu ilçenin tek gazete tedarikçisiyim.. Kimse sırasını beklemek istemiyor, Aldıkları gazeteyi saymamıza bile müdahale edenler oluyor. Bu yüzden artık gazete getirmeme kararı aldık" dedi.