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Edirne'yi sağanak vurdu

Uzunköprü ilçesine bağlı Çakmak köyünde sağanak nedeniyle köyden geçen derenin yatağından çıkması sonucu evleri su bastı.

AA | 26.03.2018 - 20:24..
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Uzunköprü ilçesine bağlı Çakmak köyünde birkaç gündür devam eden sağanak nedeniyle köyden geçen derenin yatağından çıkması sonucu, bazı evlere su girdi.

SAĞANAK ETKİLİ OLDU

Köyde oturan vatandaşlar, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını güvenilir alanlara taşıdı. Edirne Valiliği İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, kepçeler ve iş makineleriyle evlere su girmesini önlemek için kumdan setler yaptı.

Edirne'yi sağanak vurdu

Edirne'yi sağanak vurdu

"HER YAĞMURDA BÖYLE OLUYOR"

Köyde oturan Semiha Meriç, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yağışta derenin taştığını ve büyük sıkıntılar yaşadıklarını belirtti.

Evin bahçesine suyun girmesi nedeniyle tavuklarının telef olduğunu anlatan Meriç, "Her yerden su geldi, çamur batak içinde kaldık, su içinde kaldık. Her yağmur da böyle oluyor. Tavuklarımız öldü, hayvanlarımız öldü, bu derenin yapılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Edirne'yi sağanak vurdu

Edirne'yi sağanak vurdu

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