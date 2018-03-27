Edirne'yi şiddetli dolu vurdu

Yoğun yağmur yağışı ve su baskınlarının yaşandığı Edirne'de son yılların en yoğun dolu yağışı meydana geldi.

VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Saat 16.30 sıralarında aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Sokaklarda bulunan vatandaşlar, doludan korunmak için kapalı yerlere sığındı.

CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU

Araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, dolu yağışı bazı binaların ve araçların camlarının kırılmasına neden oldu.

Dolu, bazı iş yerleririn naylon brandalarını da yırttı. Yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı yerleri beyaza bürüdü. Dolu yağışının durmasının ardından ise esnaf iş yerlerine temizledi.