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Edirne'yi şiddetli dolu vurdu

Günlerdir süren yağmurun ardından akşam saatlerinde ceviz büyüklüğünde dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

DHA | 27.03.2018 - 19:18..
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Yoğun yağmur yağışı ve su baskınlarının yaşandığı Edirne'de son yılların en yoğun dolu yağışı meydana geldi.

VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Saat 16.30 sıralarında aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Sokaklarda bulunan vatandaşlar, doludan korunmak için kapalı yerlere sığındı.

CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU

Araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, dolu yağışı bazı binaların ve araçların camlarının kırılmasına neden oldu.

Edirne'yi şiddetli dolu vurdu

Dolu, bazı iş yerleririn naylon brandalarını da yırttı. Yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı yerleri beyaza bürüdü. Dolu yağışının durmasının ardından ise esnaf iş yerlerine temizledi.

Edirne'yi şiddetli dolu vurdu



Edirne'yi şiddetli dolu vurdu



Edirne'yi şiddetli dolu vurdu

Edirne'yi şiddetli dolu vurdu

Edirne'yi şiddetli dolu vurdu

Edirne'yi şiddetli dolu vurdu

Edirne'yi şiddetli dolu vurdu

Edirne'yi şiddetli dolu vurdu

Edirne'yi şiddetli dolu vurdu

Edirne'yi şiddetli dolu vurdu

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