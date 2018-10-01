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Ediz Hun: Ampulü benim bulduğumu sanıyorlar

Bir üniversitede Türk ve Dünya sineması dersleri veren Yeşilçam'ın en yakışıklı aktörlerinden Ediz Hun, bazı gençlerin kendisini Edison sandığını söyledi.

Haber Merkezi | 01.10.2018 - 12:40..
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Türk sinemasına 44 yılını veren Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Ediz Hun gençlerden dert yandı.

78 yaşındaki aktör, zamane gençlerinin durumundan endişeli olduğunu ifade ederek, "Misal sinemaya çok meraklılar ama bilime değil. Zaten eğitim konusunda biraz kaygılıyım, sisteme dair endişelerim var. İyi eğitmenli eğitim şart. Eğitmenin de iyi eğitilmesi lazım." dedi.

Ediz Hun: Ampulü benim bulduğumu sanıyorlar

"AMPULÜ BENİM BULDUĞUMU ZANNEDİYORLAR"

Kendisini Edison sanan gençlerin olduğunu söyleyen Ediz Hun, "Ampulü benim bulduğumu zannedenler var. Ben de diyorum ki, 'Thomas Edison büyük amcam olur. 1879’da ampulü taktı, New Jersey’i aydınlattı.' Hiç unutmam bir keresinde bir öğrencim, 'Hocam, deniz kızını nerede görebilirim?' dedi." sözleriyle güldürdü.

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