Edremit'te klasik müzik konseri

Edremit Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde, Eğitim, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin kuruluşunun 10. yılı dolayısıyla verilen konseri Şef Mümtaz Hakan Sakar yönetti. Soprano Gizem Gürbüz, konserde M.A. Mozart'ın 31. Senfonisi'ni seslendirdi.
SEVİLEN PARÇALAR ÇALINDI
Gecede, Figaronun Düğünü Operası'ndan Susanna'nın Aryası, P. İ. Çaykovski'nin Viyolonsel İçin Noktürn 14. operası, G. F. Haendel'in Paskalya, A. Vivaldi'nin Yaylılar İçin Re Minör Konçertosu eserleri orkestra eşliğinde seslendirildi.
Konserin sonunda, Şef Mümtaz Hakan Sakar ve Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Orkestrası, katılımcılar tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.