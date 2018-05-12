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Edremit'te klasik müzik konseri

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Orkestrası, Balıkesir'in Edremit ilçesinde konser verdi.

AA | 12.05.2018 - 10:48..
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Edremit Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde, Eğitim, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin kuruluşunun 10. yılı dolayısıyla verilen konseri Şef Mümtaz Hakan Sakar yönetti. Soprano Gizem Gürbüz, konserde M.A. Mozart'ın 31. Senfonisi'ni seslendirdi.

SEVİLEN PARÇALAR ÇALINDI

Gecede, Figaronun Düğünü Operası'ndan Susanna'nın Aryası, P. İ. Çaykovski'nin Viyolonsel İçin Noktürn 14. operası, G. F. Haendel'in Paskalya, A. Vivaldi'nin Yaylılar İçin Re Minör Konçertosu eserleri orkestra eşliğinde seslendirildi.

Konserin sonunda, Şef Mümtaz Hakan Sakar ve Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Orkestrası, katılımcılar tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

Edremit'te klasik müzik konseri

Edremit'te klasik müzik konseri

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