Edremit'te klasik müzik konseri

İngiltere eski Başbakanı Gordon Brown, "Dünya genelinde 260 milyon çocuk okula gidemiyor. 2030 yılında mevcut trendler devam ederse 11 yaşının üstündeki 400 milyon çocuk eğitimsiz kalacak" dedi.

2030 yılına kadar 400 milyon çocuk okulsuz kalabilir

İngiltere eski Başbakanı Gordon Brown, "Dünya genelinde 260 milyon çocuk okula gidemiyor. 2030 yılında mevcut trendler devam ederse 11 yaşının üstündeki 400 milyon çocuk eğitimsiz kalacak" dedi.

2030 yılına kadar 400 milyon çocuk okulsuz kalabilir

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Kemal Kılıçdaroğlu CHP'li olmayı tarif etti

Dünyadaki en köklü partilerden birinin CHP olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "CHP'li olmak demek, kul hakkı yememek demektir" diye konuştu.