Edvina Sponza’nın korunma talebi reddedildi.

Demet Şener’in, eşi İbrahim Kutluay’la yasak ilişki yaşadığını öne sürdüğü Sponza, 3 hafta önce İstanbul Aile Mahkemesi’ne Şener’den korunmak istediğini belirttiği bir dilekçe vermişti.

DEMET ŞENER'DEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Şener’in kendisi hakkında haksız paylaşımlarda bulunduğunu iddia eden Edvina Sponza, sosyal medyada hakarete maruz kaldığını öne sürmüştü. Sponza’nın daha önce başka bir adliyeden talep ettiği korunma talebinin reddedildiğini belirten mahkeme, yeni bir olay yaşanmadığı için korunma talebini reddetti.