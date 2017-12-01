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Edvina Sponza’nın korunma talebi reddedildi.

Mahkemeye başvuran Edvina Sponza, 6 ay süreyle korunma talep etmişti.

Haber Merkezi | 01.12.2017 - 07:26..
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Demet Şener’in, eşi İbrahim Kutluay’la yasak ilişki yaşadığını öne sürdüğü Sponza, 3 hafta önce İstanbul Aile Mahkemesi’ne Şener’den korunmak istediğini belirttiği bir dilekçe vermişti.

Edvina Sponza’nın korunma talebi reddedildi.

DEMET ŞENER'DEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Şener’in kendisi hakkında haksız paylaşımlarda bulunduğunu iddia eden Edvina Sponza, sosyal medyada hakarete maruz kaldığını öne sürmüştü. Sponza’nın daha önce başka bir adliyeden talep ettiği korunma talebinin reddedildiğini belirten mahkeme, yeni bir olay yaşanmadığı için korunma talebini reddetti.

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