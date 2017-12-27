Edward Snowden'dan akıllı telefonlara güvenlik uygulaması

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 158 lira, cumhuriyet altının satış fiyatı ise 1.057 lira oldu.

Şırnak’ın Silopi ilçesinde altyapı çalışmalarının sona erdiği cadde ve sokaklarda sıcak asfalt dökümü çalışmaları devam ediyor.

Türkiye'nin Sudan'dan aldığı Sevakin Adası, kapı komşusu BAE'yi tedirgin etti. BAE Dışişlerinden Sorumlu Bakan Enver Gargaş Suudi Arabistan ve Mısır'a acil birleşi çağrısı yaptı.

Konak ilçesinde, iki üniversite bitirmesine karşın iş bulamayan Semih Güler (32), geçimini çay ocağı işleterek sağlamaya başladı.

1 Başbakan Yıldırım'ın S.Arabistan ziyareti öncesi konuştu Abdullah Gül'ün KHK eleştirisinin sorulması üzerine Başbakan Yıldırım, "Birkaç gündür konuşuluyor. Bu konuşmaların hepsi boş konuşmalardır. Açıkça söyleyeyim." dedi.

2 Samir Nasri Antalya'dan kaçtı Antalyaspor'un büyük umutlarla transfer ettiği Nasri, takımdan ayrılmak istediğini belirtti ve şehri terk etti.

3 Türkiye, 4 adet S-400 bataryasını satın aldı Rus savunma sanayi şirketi Rosteh'in başkanı Sergey Çemezov, Türkiye'nin Rusya'dan 4 adet S-400 füze savunma sistemi bataryasını 2.5 milyar dolar karşılığında satın aldığını açıkladı.

4 Sevakin askeri gemi bakım üssü olacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sudan'da gerçekleştirdiği girişimler ile Türkiye'ye kazandırılan ve stratejik değeri oldukça yüksek olan Sevakin adası, askeri önemli bir rolü üstlenecek.

5 Gümüşhane'de astsubayın Rus ruleti ölümle bitti Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı'nda Rus ruleti oynayan Astsubay üstçavuş Rıdvan Çetin hayatını kaybetti.

6 CHP'den Sevakin Adası çıkışı Afrika'nın en stratejik bölgesinde yer alan Sevakin Adası'nın Türkiye'ye tahsis edilmesi, CHP'de rahatsızlığa neden oldu.