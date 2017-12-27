Edward Snowden'dan akıllı telefonlara güvenlik uygulaması

Amerikan Ulusal Güvenlik Merkezi'nin (NSA) eski çalışanı olan Edward Snowden, Basın Özgürlüğü Vakfı (FPF) işbirliğiyle akıllı telefonları güvenlik sistemine çeviren bir uygulama yayımladı.
AKTİVİST, GAZETECİ VE MUHALİFLERE "MOBİL KALKAN"
Şimdilik Android için geliştirilen 'Haven', özellikle aktivist, gazeteci ve muhalif gibi kendilerini daha iyi koruması gereken gruplara hizmet etmeyi hedefliyor.
Uygulama, akıllı telefonları birer mobil güvenlik sistemine dünüştürerek telefonlara 'kalkan' oluyor.
Üstelik karanlık ortamlarda çalışabiliyor. Sese ve görüntüye karşı da duyarlı olan uygulama, Android işletim sistemli cihazları odadaki değişiklikleri algılayabilen bir sensör haline çeviriyor.