Efervesan nedir

Çocukluğumuzda hasta olduğumuzda doktorların vitamin takviyesi olarak verdiği ve içeriğindeki mineral ve gazlar nedeniyle suyla tepkimesinde kabarcık çıkartarak eriyen, adeta bir gazoza dönüşen ilaçları hepimiz içmişizdir.

Özellikle gazoza benzemesi nedeniyle çocuklar tarafından ilgi gösterilen bu ilaçlara Eferevesan ismi veriliyor.

EFERVESAN NEDİR

Suyla, sıvıyla tepkimesi durumunda içeriğindeki mineraller nedeniyle gaz ve kabarcık açığa çıkartan ilaçların bütününe Efervesan ismi verilir. Efervesan'ın eriyerek, kabarcıklar çıkartmasına neden olan olay, içeriğinde bulunan minerallerdir. Bu mineraller nedeniyle tepkimeye giren Efervesan adeta bir gazoz etkisi vermektedir.

Daha çok vitamin ve takviye olarak kullanılan Efervesan tabletler, günümüzde ilaç içmekte zorlanan kişiler için de tavsiye edilmektedir.