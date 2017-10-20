Efes Antik Kenti'nin ilk etap ihalesi düzenlendi

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, Efes Antik Kenti'ni 2 bin 500 yıl sonra yeniden denizle buluşturacak kanal projesinin ilk etabı için düzenlenen ihalede 53 teklif sunuldu.

Başbakan Binali Yıldırım'ın "35 İzmir Projesi" arasında yer alan iki etaplı Efes Antik Kenti Kanal Projesi'nin ilk etabı için düzenlenen ihale, Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleşti.

53 TEKLİF VERİLDİ

Yatların girişini sağlamak için Pamucak sahiline 600 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğinde giriş kanalı yapılmasını içeren projenin ilk etabının ihalesine 53 teklif verildi. İstekliler, projeye ilişkin tekliflerini kapalı zarfla ihale komisyonuna teslim etti.

PROJENİN MALİYETİ 30 MİLYON LİRA

Zarfları inceleyen ihale komisyonu, projenin maliyetini 30 milyon 876 bin 158 lira 85 kuruş olarak belirlediklerini ifade etti ve daha sonra kendilerine teslim edilen zarfları açmaya başladı. Öte yandan projenin ilk etabının bir yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.

6 BİN METRE UZUNLUĞUNDA KANAL AÇILACAK

Projenin tamamlanması halinde, Efes limanından 2 bin 500 yıl içinde yaklaşık 9 kilometre çekilen deniz, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan antik kentle yeniden buluşturulacak. Proje doğrultusunda toplam 6 bin 130 metre uzunluğunda kanal açılacak.