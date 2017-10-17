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Efes'in denizle buluşması için düğmeye basıldı

Efes Antik Kanal Projesi'nin ilk etabının ihalesi 19 Ekim'de İzmir'de gerçekleştirilecek.

17.10.2017 - 15:42
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Efes'in denizle buluşması için düğmeye basıldı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, Efes Antik Kenti'ni 2 bin 500 yıl sonra yeniden denizle buluşturacak kanal projesinin ilk etabı için 19 Ekim'de ihale düzenlenecek.

Efes'in denizle buluşması için düğmeye basıldı

İLK ADIM ATILIYOR

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Binali Yıldırım'ın "35 İzmir Projesi" arasında yer alan Efes Antik Kanal Projesi için ilk adım atılıyor.

İki etaplı projenin ilk etabında, yatların girişini sağlamak için Pamucak sahiline 600 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğinde giriş kanalı yapılacak.

Efes'in denizle buluşması için düğmeye basıldı

İlk etap ihalesi 19 Ekim'de İzmir DSİ 2. Bölge Müdürlüğünde gerçekleştirilecek projenin tamamlanması halinde, Efes limanından 2 bin 500 yıl içinde yaklaşık 9 kilometre çekilen deniz, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan antik kentle yeniden buluşturulacak. Proje doğrultusunda toplam 6 bin 130 metre uzunluğunda kanal açılacak. Projenin ilk etabının bir yılda tamamlanması hedefleniyor.

"PROJE TARİHİ DOKUYA ZARAR VERMEYECEK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, ihalesi yapılacak projenin tarihi dokuya zarar vermeden büyük titizlikle yürütüleceğini belirtti.

Efes'in denizle buluşması için düğmeye basıldı

ANTİK KENT 2500 YIL SONRA YENİDEN DENİZLE BULUŞACAK

Eroğlu, projenin ilk etabını oluşturan yat limanın boyunun 250, eninin 100 metre olacağını bildirdi.

Tabii sit alanı olan bölgeye ilk etap çalışmaları kapsamında bin 620 kazık çakılacağını kaydeden Eroğlu, "Giriş kanalının duvarları tarihi dokuya uygun şekilde yöresel dikdörtgen kesme taş bloklarla kaplanacak. Başbakanımız Binali Yıldırım'ın 35 İzmir Projesi'nin en prestijlilerinden olan Efes Antik Kanal Projesi ile antik kenti tam 2 bin 500 yıl sonra yeniden denizle buluşturacağız." ifadelerini kullandı.

Efes'in denizle buluşması için düğmeye basıldı

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