taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.037
USD
4,2737
EURO
5,0772
ALTIN
180,62
PETR
77,7100

Effie 2018’de 'etkin' olanlar kazandı

10. Effie Türkiye Reklam Etkinliği Yarışması’nın kazananları belli oldu.

Haber Merkezi | 10.05.2018 - 11:59..
  1. Haberler
  2. Medya

Pazarlama ve iletişim alanında dünyanın en zorlu ve itibarlı yarışması kabul edilen Effie Ödülleri dün akşam (9 Mayıs) düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Effie 2018 finalinde, yaratıcılıkta sınır tanımayan, etkisi kanıtlanmış reklam ve pazarlama iletişimi kampanyaları yarıştı. Tüm dünyada 42 ülke ve 6 bölgede düzenlenen Effie Ödülleri’nin Türkiye ayağında bu yıl toplam 70 ödül verildi.

"TÜRK AJANSLARININ BAŞARISINI UNUTMAMAK GEREK"

EFFIE Türkiye 2018 Jüri Başkanı Ayşen Akalın yaptığı açıklamada “Bu yıl, yarışmaların yarışması olarak bilinen Effie 10.yılını kutluyor. Değerlendirmeyi tek kritere indirgemeden hedefler, fikir, uygulama ve iş sonucunu da dikkate alarak çok yönlü gerçekleştiren Effie sadece bir yarışma olmanın ötesine geçerek sektöre iş sonucu odaklı hedef alma, sonuçları ölçme, yatırımın geri dönüşünü değerlendirme gibi disiplinleri de kazandırıyor. Geçen yıl Effie Türkiye’de ödül alan ve Global Effie Etkinlik İndeksinde yer alarak ilk 10 sırayı domine eden Türk ajanslarının büyük başarısını da unutmamak gerek.” dedi.

Effie 2018’de 'etkin' olanlar kazandı

EN FAZLA BAŞVURU 'ÖZEL GÜNLERDE BAŞARANLAR' KATEGORİSİ'NDE

Effie Türkiye’ye, 1 Ocak 2017 ile 1 Mart 2018 arasında TV, basın, radyo, açık hava, sinema, internet mecralarından en az birinde yayınlanmış ulusal ve bölgesel kampanyalar katıldı. En fazla başvuru yapılan üç kategori; Özel Günlerde Başaranlar, Telekomünikasyon ve Markalı İçerik oldu.

JÜRİ KOLTUĞUNDA 17 DENEYİMLİ İSİM

Sektörün önde gelen isimleri, akademisyenler ve profesyonel marka yöneticilerinden oluşan 17 kişilik jüri heyeti, kazananları finalde 3 gün ve toplamda 37 saat değerlendirme sürecinin ardından belirledi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Halk TV, Hüsnü Mahalli'yi kovdu
Hüsnü Mahalli, Halk TV'den kovulunca, Twitter hesabından, "Ben iki yüzlü, sahtekar, dolandırıcı değilim" dedi. Kanalın Twitter hesabından cevap gecikmedi: Çirkin üslubunu onaylamıyoruz.
Rekabet Kurulu, Doğan Medya'nın satışını onayladı
Doğan Medya'nın Demirören Holding tarafından satın alınmasına Rekabet Kurulu'da onay verdi.
Ahmet Hakan Kanal D Ana Haber'e veda etti
Ahmet Hakan, Doğan Medya'nın Demirören Holding'e satışının ardından Kanal D Ana Haber Bülteni sunuculuğunu bu akşam yaptığı konuşmayla noktaladı.
Vahap Munyar Hürriyet'in başına geçti
Hürriyet Gazetesi, tecrübeli ekonomi yazarı Vahap Munyar'ın genel yayın yönetmenliğinde yayınlarına devam edecek.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Muharrem İnce: Koltuk haberlerine itibar etmeyin

Muharrem İnce: Koltuk haberlerine itibar etmeyin

138
Yıldız Tilbe CHP'yle anlaştı iddiasını yalanladı

Yıldız Tilbe CHP'yle anlaştı iddiasını yalanladı

260
Alman medyası 24 Haziran sürecini takipte

Alman medyası 24 Haziran sürecini takipte

154
Kırmızı halıda talihsiz düşüş

Kırmızı halıda talihsiz düşüş

30
Fetullah Gülen'in avukatından darbe girişimi itirafı

Fetullah Gülen'in avukatından darbe girişimi itirafı

95
Vergi borçları için yeni kanun tasarısı

Vergi borçları için yeni kanun tasarısı

58
HDP'li vekil Afrin'i işgal olarak nitelendirdi

HDP'li vekil Afrin'i işgal olarak nitelendirdi

65
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM