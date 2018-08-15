Eflatunpınar Hitit Su Anıtı turistlerin gözdesi oldu

Beyşehir ilçesine bağlı Sadıkhacı beldesine 4 kilometre mesafede, milattan önce 1200'lü yıllarda Geç Hitit döneminde Kral 4. Tutalya tarafından yaptırılan Eflatunpınar Hitit Su Anıtı, akan suların merkezi havuzda toplanarak, gerektiğinde tasarruflu şekilde kullanılmasını sağlayan nadir görülen sistemiyle dikkat çekiyor.

DÖNEMİN TEKNOLOJİSİ HAKKINDA BİLGİLER

Doğal su kaynağı üzerinde yapılmış büyük bir havuz ve dikdörtgen formda şekillendirilmiş kayalar üzerine kabartma tekniğiyle inşa edilmiş, tanrı ve tanrıça figürlerinin yer aldığı anıtın duvarlarına paralel konumundaki su kanalları, suyun havuz içerisine akmasını sağlayarak dönemin su tesisatı ile su teknolojisi hakkında önemli bilgiler veriyor.

AÇIK HAVA TAPINAĞI

Birbirine uygun kesilmiş andezit blokların titizlikle birleştirilmesiyle inşa edilen Eflatunpınar Hitit Anıtı, özgün taş işçiliği, kabartmalardaki kompozisyon ve bir açık hava tapınağı olarak düzenlenmesi ile Hitit Uygarlığı'nın diğer kaya anıtlarından ayrılıyor.

İKİ ÖNEMLİ ESER

UNESCO tarafından 2014'te Dünya Mirası Geçici Listesi"ne dahil edilen Eflatunpınar Hitit Anıtı, yurt içi ve yurt dışından her yıl giderek artan sayıda turisti ağırlıyor. Miras Geçici Listesi'nde Eşrefoğlu Camii ve Eflatunpınar Hitit Su Anıtı olmak üzere iki eserinin yer aldığını belirtti.