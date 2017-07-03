Efsane Kemal Sunal'ın vefatının 16. yıl dönümü

İnek Şaban, Çöpçüler Kralı, Kapıcılar Kralı, Gurbetçi Şaban, Kibar Feyzo ve daha niceleri...

ÖLÜMÜNÜN 16. DÖNÜMÜ

Oynadığı her film internette hala en çok izlenenler arasında, reyting listelerinde üst sıralarda, replikleri üzerinden yıllar geçmesine rağmen toplumun her kesiminin dilinde; Türk sinemasının gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından Kemal Sunal'ın ölümünün 16. yıl dönümü.



Gurbetçi Şaban filminin son sahnesi; Şaban, Almanlara Atatürk önünde diz çöktürüyor.

82 FİLME İMZA ATTI

Müşfik Kenter'in tiyatrocu yaptığı Sunal, 56 yıllık ömrüne tam tamına 82 film sığdırdı. Kemal Sunal, Ertem Eğilmez'in Tatlı Dillim filminde Tarık Akan'ın basketbol arkadaşı rolünü vermesiyle de beyaz perdeye adım attı. Efsane oyuncu bu filmlerde sadece güldürmedi; hem sosyal mesaj verdi hem de üzdü.



Kemal Sunal efsanesinin ilk filmi Tatlı Dillim

DOĞUM TARİHİNİ ATATÜRK İÇİN DEĞİŞTİRDİ

Kemal Sunal, 10 Kasım 1944 olan doğum tarihini ise Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm tarihine denk geldiği için 11 Kasım olarak değiştirdi ve doğum günlerini Ata'nın ölümünden 1 gün sonra kutladı.



Kibar Feyzo filminin efsane sahnesi

ŞABAN OLARAK AKILLARA KAZINDI

Sunal, oynadığı Şaban karakteriyle de akıllarımıza kazındı. Öyle ki; Atla Gel Niyazi filminin afişini film şirketi bile Atla Gel Şaban olarak bastırdı. Halbu ki o; filmde Niyazi karakterini canlandırıyordu.

BALALAYKA FİLMİNE GİDERKEN HAYATINI KAYBETTİ

Efsane oyucu, 2000 yılının 3 Temmuz'unda Trabzon'a Balalayka filminin çekimleri için giderken uçakta geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

EŞİ VE ÇOCUKLARINDAN PAYLAŞIM

Öte yandan Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal, oğlu Ali Sunal ve kızı Ezo Sunal bugün sosyal medyadan paylaşım yaptılar.



Gül Sunal bu fotoğrafı; "Bu iki alyansın içinde nişan tarihi. 19.01.1975 birinde Gül diğerinde Kemal Bana yaşattığın bütün güzelliklere teşekkür ederim..." notuyla paylaştı. Gül Sunal'ın paylaşımını kızı Ezo Sunal da paylaştı.



Ali Sunal bu fotoğrafı paylaştı ve "17 yıl olmuş omzuna yaslanamayalı babam. O kadar ihtiyacım varki o omuza. Ama olmuyor olamıyor işte. Çok seviliyorsun babam sevenlerin senin gitmene unutulmana asla izin vermiyorlar. Şimdi onların çocukları torunları da senin hayranın onlar da ezberliyor repliklerini bakışlarını gamzeni gülümsemeni. Özlüyorum seni benim dünyanın en güzel gülen kahramanım..." notunu düştü.