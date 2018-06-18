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Efsanenin dönüşü: Yenilenen yüzüyle BMW 8 serisi

BMW uzun bir bekleyişin ardından hayata geçirdiği yeni 8 serisinin tanıtımını yaptı.

Haber Merkezi | 18.06.2018 - 11:36..
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2019 yılında yollarda olacak ve 6 serisinin boşluğunu dolduracak otomobilde teknolojinin sunduğu tüm yenilikler kullanılmış.

Efsanenin dönüşü: Yenilenen yüzüyle BMW 8 serisi

İKİ MOTOR SEÇENEĞİ İLE SATIŞA SUNACAK

İlk etapta 6 silindir 3 litre dizel (840 xdrive) ve 8 silindir 4.4 litre twin turbo V8 (m850i xdrive) olarak iki adet motor seçeneği ile satışa sunulacak. 3 litrelik dizel ünite 320 beygir gücü ve 680 nm torka sahip. 4.4 litrelik benzinli ünite ise 530 beygir ve 750 nm tork değeri sunuyor.

Efsanenin dönüşü: Yenilenen yüzüyle BMW 8 serisi

8 İLERİ OTOMATİK ŞANZIMAN

Her iki versiyon da 8 ileri otomatik şanzıman ve standart olarak sunulan dört tekerlekten çekiş sistemiyle bu gücü yola aktarıyor. İç mekanda 12.3 inçlik bir sanal kokpit ve 10.25 inçlik bir orta ekran yer alıyor.

Efsanenin dönüşü: Yenilenen yüzüyle BMW 8 serisi

TASARIMI DİKKAT ÇEKİYOR

Dijital ekrana sahip anahtar, Bowers & Wilkins ses sistemi ve wireless şarj ünitesi dikkat çeken yeniliklerden bazıları. Aracın dışına baktığımızda BMW'nin yeni tasarım dili dediği böbrek tasarımı dikkat çekiyor. Gelen yenilikler arasında 600 metrelik mesafeyi aydınlatma kapasitesine sahip lazer farlar opsiyonel olarak sunuluyor.

Efsanenin dönüşü: Yenilenen yüzüyle BMW 8 serisi

Efsanenin dönüşü: Yenilenen yüzüyle BMW 8 serisi

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