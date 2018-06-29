Efsunlu göğün altında: Tristessa

Kerouac, Tristessa adını verdiği eserinde aşkın ışığında kendini arıyor. Kalbi ve zihni bir çağlayan gibi. Bu bir tutkunun ilanı, belki de bir aşk şarkısı…

TRISTESSA

Tristessa, genç ve marazlı bir kadındır. Kerouac, bu kadına aşık olur. Kelimeler kendi arasında aşkla, ilhamla dans ediyordur artık.

Hikaye 1955’te, Meksika’da geçer. Bulunduğu yer, tavukların, horozların ve belanın koz gezdiği tekinsiz bir yerdir. Evleri barakadan hallicedir ve geceleri tarifsiz eğlencelerle sonlanır.

Kerouac, tüm duygusal yönlerini döktüğü bu romanda, aşkın peşinden gidiyor. Bu aşk, içinde her şeyin zıddını barındıran duyguların karşılığı. Her kapı, başka bir kapıya açılıyor. Meksika’nın efsunlu göğü altında, küçük sevinçler ve büyük dertler kol geziyor. Yazar, biz yolcuları da bu aşka şahit olmaya çağırıyor.

Tristessa

Jack Kerouac

Çev.: Begüm Gür Erdost

Siren Yay.

S.: 98

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Damla Karakuş

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