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Ege adalarının çoğu Yunan'da, hala doymadılar

Yunanistan Kardak kayalığı için kriz çıkarmayı göze alabiliyor. Fakat büyük fotoğrafa bakıldığında Ege'de onlarca kara parçasına sahipler.

01.02.2017 - 13:56
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Ege adalarının çoğu Yunan'da, hala doymadılar

Ege adalarının çoğu Yunan'da, hala doymadılar

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, fırkateynle Kardak kayalığına gitti. Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kamenos da buna misilleme yaparak helikopterle bölgeye gidip denize çelenk attı.

Böylelikle Türkiye ve Yunanistan'ın arasındaki Kardak krizi yeniden alevlendi.

Aslında Kardak kayalığı, Türkiye'nin Ege adalarını nasıl/neden kaybettiği sorusunu hatırlatan bir anıt gibi.

Çünkü Lozan'da bırakılan yüzlerce ada ve irili ufaklı kayalıklar başta Bodrum'a Çeşme'ye sadece yüzme mesafesinde ve Yunanistan'a aitler... Bugün Yunanistan'ın istediği ise daha fazla ada.

Ege adalarının çoğu Yunan'da, hala doymadılar

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