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Ege Bölgesi'nde yazın yanan ormanlık alanlar yeşillenecek

Ege Bölgesi'nde bu yaz yangın nedeniyle zarar gören yaklaşık 2 bin 500 hektar ormanlık alan, başlatılan fidan dikim çalışmalarıyla bahara kadar yeşerecek.

AA | 15.12.2017 - 11:47..
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Ege Bölgesi'nde yazın yanan ormanlık alanlar yeşillenecek

Bu yaz İzmir, Aydın, Denizli, Manisa ve Uşak'ta çıkan yüzden fazla orman yangınında zarar gören yaklaşık 2 bin 250 hektar alanda yaklaşık 3 aydır devam eden temizlik ve diğer rutin işlemlerin ardından, dikim aşamasına geçildi.

Alevler nedeniyle kararmış ormanlık alanların yeniden eski yeşil görüntüsüne kavuşması için bölgede yoğun bir çalışma yürütülüyor.

Yazın yanan ormanlık alanlar baharda yeşillenecek GALERİ

Ege Bölgesi'nde yazın yanan ormanlık alanlar yeşillenecek

AMENAJMAN DÜZENLEMESİ YAPILDI

AA muhabirinin yetkililerden aldığı bilgiye göre, zarar gören ormanlık alanda ilk olarak "amenajman" adı verilen düzenleme yapıldı. Bu işlemde kesilmesi gereken ağaçlar, doğal denge göz önüne alınarak planlandı.

Kadastro ekipleri de saha ölçümleri ile ağaçlandırma planlamalarına destek verdi. Orman işçileri ve dozerler örtü temizliği yaparak alanları fidanlar için hazırladı.

Beklenen yağmur ve dikim sezonunun başlamasıyla toprak fidanlarla buluşmaya başladı.

Ege Bölgesi'nde yazın yanan ormanlık alanlar yeşillenecek

YÜZLERCE HEKTAR ALAN YANDI

Bölgedeki en büyük yangınlar temmuzda İzmir'in Menderes ve Bayındır ilçelerinde yaşandı. Menderes ilçesinde 1 Temmuz'da çıkan ve 4 günde kontrol altına alınabilen yangında 980 hektar alan zarar gördü.

Bayındır ilçesinde de 25 Temmuz'da meydana gelen ve 806 hektar alanda etkili olan yangının izleri fidanlarla silinecek. Bu iki bölgeye birer buçuk milyon olmak üzere 3 milyon fidan dikilecek.

Ege Bölgesi'nde yazın yanan ormanlık alanlar yeşillenecek

4 MİLYON FİDAN

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 3 Temmuz'da çıkan orman yangınında ise 408 hektar alan zarar gördü. Denizli'de yangın sezonu boyunca çıkan diğer 44 yangında da 27 hektar yandı. Kentte kararan toplam 435 hektar alan, dikilecek 604 bin fidanla yeşerecek.

Uşak, Manisa ve Aydın'daki yangınlarda ise zarar gören 55 hektarlık alandaki çalışmalarla dikilecek fidan sayısı 4 milyonu bulacak. Fidan dikiminin yanı sıra tohum serpme yoluyla da ağaçlandırma yapılacak.

Ege Bölgesi'nde yazın yanan ormanlık alanlar yeşillenecek

DİKİMLER MART AYINA KADAR TAMAMLANACAK

Fidan dikimi mart ayı başına kadar tamamlanacak.

Zarar gören ormanlara, alanın doğal yapısına bulunan ağaç türleri dikilecek. Ağaçlandırma çalışmalarında olası yangınlar da göz önünde bulundurularak planlama yapıldı.

Alanlarda yangına dirençli bölümler oluşturulacak. Yol ve yangın emniyet şeritlerinin kenarlarına 25-30 metre derinliğinde yangına dayanıklı ağaç türleri dikilerek "yangın durdurma zonu" oluşturulacak.

Yazın yanan ormanlık alanlar baharda yeşerecek- GALERİ

Ege Bölgesi'nde yazın yanan ormanlık alanlar yeşillenecek

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