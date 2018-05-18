Ege Denizi'nde 174 kaçak Suriyeli yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Aliağa Arka Plaj Park mevkisi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLDİLER

Ekipler, durdurdukları lastik botta, kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 68 Suriyeli olduğunu belirledi.

İhbarı değerlendiren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili açıklarında lastik bottaki 54 Suriye uyrukluyu yakaladı.

Aydın'ın Didim ilçesinde de sahil güvenlik ekipleri, Tekağaç mevkisinde bir grubun yasa dışı geçiş hazırlığı yaptığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 52 Suriye uyruklu ekiplerce yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi müdürlüklerine teslim edilecek.