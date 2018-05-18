taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.292
USD
4,4805
EURO
5,2809
ALTIN
185,45
PETR
79,6900

Ege Denizi'nde 174 kaçak Suriyeli yakalandı

İzmir ve Aydın'da düzenlenen 3 operasyonda yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 174 Suriyeli'nin yakalandığı bildirildi.

AA | 18.05.2018 - 14:09..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Aliağa Arka Plaj Park mevkisi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ege Denizi'nde 174 kaçak Suriyeli yakalandı

GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLDİLER

Ekipler, durdurdukları lastik botta, kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 68 Suriyeli olduğunu belirledi.

İhbarı değerlendiren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili açıklarında lastik bottaki 54 Suriye uyrukluyu yakaladı.

Aydın'ın Didim ilçesinde de sahil güvenlik ekipleri, Tekağaç mevkisinde bir grubun yasa dışı geçiş hazırlığı yaptığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 52 Suriye uyruklu ekiplerce yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi müdürlüklerine teslim edilecek.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Türk bayrağını PKK’lılara vermeyen kadın konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İngiltere ziyareti sırasında PKK'lıların saldırısına uğrayıp elindeki bayrağı almalarına izin vermeyen Fethiye Kubal, "O benim namusumdu." dedi.
Otogarda yakalanan göçmenler gözyaşlarına boğuldu
Avrupa'ya kaçmaya çalışırken Adana'da şehirler arası otogarda yakalanan 17 kaçak göçmen, sınır dışı edilmemek için ağlayarak polislere yalvardı.
Afyonkarahisar'da 34 FETÖ'cü adliyeye sevk edildi
FETÖ'nün gaybubet evlerine düzenlenen operasyonda, 49 milyon kişiye ait seçmen kayıt bilgilerinin çıktığı evden gözaltına alınanların adliyeye götürülürken yüzleri gülüyordu.
Bolu'da bir fabrikada 15 işçi zehirlendi
Gerede ilçesindeki demir çelik fabrikasında, boya ve tiner karışımı bir maddeden etkilenen 15 işçi, hastaneye kaldırıldı. İşçilerden 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
MHP'nin milletvekili aday listesi açıklandı

MHP'nin milletvekili aday listesi açıklandı

141
Yolcusunu taciz eden taksiciye 14 yıl hapis istemi

Yolcusunu taciz eden taksiciye 14 yıl hapis istemi

182
Oktay Vural aday listesinde yok

Oktay Vural aday listesinde yok

105
Orhan Gencebay'dan kamu spotu gibi reklam

Orhan Gencebay'dan kamu spotu gibi reklam

148
İspanya'nın hedefinde Kanal İstanbul var

İspanya'nın hedefinde Kanal İstanbul var

137
Valiler kararnamesi yayınlandı

Valiler kararnamesi yayınlandı

27
Trump: AB ve Çin şımardı

Trump: AB ve Çin şımardı

110
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94