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Ege Denizi'nde bir deprem daha oldu

Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun açıklarında saat 07.35'te Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

14.06.2017 - 08:03
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Ege Denizi'nde bir deprem daha oldu

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) verilerine göre, Karaburun açıklarında bu sabah saat 07.35'te Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Deprem, deniz seviyesinin 10 kilometre derinliğinde meydana geldi.

TÜRKİYE'DEN EN YAKIN YER HASSEKİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 4.4 olarak bildirerek, depremin deniz seviyesinin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı. AFAD depremin merkez üssüne Türkiye'den en yakın yerleşim yerini ise Hasseki olarak belirledi.

Ege Denizi'nde bir deprem daha oldu

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