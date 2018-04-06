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Ege Denizinde faciadan dönüldü

Bodrum’dan yasa dışı yollarla Yunanistan’ın İstanköy Adasına geçmeye çalışan kaçaklar ölümle burun buruna geldi.

İHA | 06.04.2018 - 08:58..
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Muğla'nın Bodrum’a bağlı İçmeler Mevkiinden 4 metrelik fiber tekneye bindikleri tespit edilen aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 11 kişi karanlıkta İstanköy Adasına doğru yol alamaya başladı.

Ege Denizinde faciadan dönüldü

TELEFONLA YARDIM İSTEDİLER

Suriye uyruklu oldukları belirtilen kaçakların içinde olduğu tekne Karaada’nın Kuzey burnuna geldiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle su almaya başladı. Teknede bulunan kaçakların telefonla yardım istemesi sonrasında bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ege Denizinde faciadan dönüldü

SAHİL GÜVENLİK KURTARDI

Batmak üzere olan tekneden son anda kurtarılan kaçaklar Sahil Güvenlik Botu ile Bodrum’a getirildi. Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı önünde hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk muayeneleri yapılan Suriyelilerden birisi hastaneye sevk edildi. Sağlık durumları iyi olduğu belirlenen kaçaklara battaniye ve yiyecek verildi.

Ege Denizinde faciadan dönüldü

Kaçakların işlemlerinin ardından Muğla göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği bildirildi.

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