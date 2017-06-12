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Ege Denizi'ndeki deprem Yunanistan'da can aldı

Midilli Adası'nda deprem nedeniyle çöken evin enkazında kalan kadının cesedine ulaşıldı.

12.06.2017 - 22:35
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Midilli Belediye Başkanı Spiros Galinos, kurtarma ekipleri tarafından adadaki Vrisa köyünde yıkılan evin enkazında kalan 45 yaşındaki kadının cesedine ulaşıldığını açıkladı.

12 KİŞİ YARALANDI

Yunanistan Sivil Savunma Merkezinden alınan bilgiye göre, çok sayıda evin ağır hasar gördüğü köyde en az 12 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık merkezinde tedavi altına alınırken, göçük altında kalan 2 kişi kurtarıldı. Köydeki bazı yollar, enkaz yığınları ve sürüklenen kaya parçaları nedeniyle ulaşıma kapandı.

Evleri kullanılamaz hale gelen ve geceyi dışarıda geçirmek zorunda kalan köy sakinleri için çadır dağıtıldı.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre saat 15.28'de, merkez üssü İzmir'in Karaburun ilçesinin 22,9 kilometre açığı olan 6,2 büyüklüğünde deprem kaydedilmişti.

Midilli'nin yanı sıra Sakız Adası'nda da paniğe yol açan depremde birçok evin hasar aldığı, yıkılan duvarlar nedeniyle bazı sokaklara ulaşımda sorun yaşandığı açıklanmıştı.

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