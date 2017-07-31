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Ege Denizi'ndeki depremler konut fiyatlarını artırdı

Ege Denizi'nde meydana gelen depremler ilçelerdeki ev fiyatlarının yüzde 5 ile 10 arasında artmasına neden oldu.

31.07.2017 - 15:58
  1. Haberler
  2. Emlak

Ege Denizi'nde son dönemde artan zemin hareketliliği emlak piyasalarını da doğrudan etkiledi.

Ege Denizi'ndeki depremler konut fiyatlarını artırdı

"TALEBİN OLMAYIŞI ARZ FİYATINI DÜŞÜRÜYOR"

Güleroğlu, "Emlak fiyatlarına depremin etkisi genellikle oluyor. Deprem bölgelerinde deprem sonrasında emlak satışları duruyor. Bodrum'da da böyle bir şeyin olması bekleniyor. Depremin ardından Bodrum'da yaşamak istemeyen, o bölgeden ayrılmak isteyen daha güvenli yerlere gitmek isteyenler mülklerini satışa çıkarıyor. Çok satan olup alan olmayınca fiyatlar aşağı düşüyor. Talebin olmayışı arzın fiyatını düşürmüş oluyor." dedi.

"FİYATLAR YÜZDE 5-10 ARTIYOR"

İzmir'in de deprem bölgesi olduğunu anımsatan Güleroğlu, "İzmir'de de Atatürk Mahallesi, Evka 2 ve civarı, Hatay, Yeşilyurt, Buca'nın bir kısmı deprem açısından daha güvenli yerler oldukları için tercih ediliyor. Bu nedenle de depremler sonrasında buradaki gayrimenkullerin fiyatları yüzde 5- yüzde 10 artıyor." diye konuştu.

Ege Denizi'ndeki depremler konut fiyatlarını artırdı

“GAYRİMENKUL KAYBETTİRMEZ"

İzmir'in tüm bölgelerinde yeni binaların deprem yönetmeliğinin gözetilerek yapılması halinde sorun yaşanmayacağını anlatan Güleroğlu "Gayrimenkul her zaman kazandıran yatırımdır. Yastık altında altını bulunan gayrimenkule yönelsin. Şu anda yüksek olan mevduat faizlerinin düşüşe geçeceğini öngörüyoruz. Bu durağan giden dönemi yatırımcının iyi değerlendirmesini öneriyoruz." dedi.

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