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Ege Denizi'ne mülteci akını

2017 yılının ilk 6 ayında 6 bin 517 kaçak göçmen yakalanırken, 2018’in aynı tarih aralığında 11 bin 677 kaçak göçmen yakalandı.

İHA | 17.07.2018 - 11:37..
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Orta Doğu, Afganistan, Pakistan, İran ve Afrika ülkelerinden Avrupa’ya geçmek isteyen bir çok mülteci, kaçak göçmen Ege Denizi'ni geçiş kapısı olarak kullanmak istiyor.

Ege Denizi'ne mülteci akını

26 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

2018 yılında Yunan adalarına kaçak geçişlerde Ege Denizinde 26 kişi hayatını kaybetti. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından açıklanan rakamlara göre 2017 yılının ilk 6 ayında 6 bin 517 kaçak göçmen Ege Denizinde yakalanırken 2018’in ilk altı ayında bu rakam neredeyse iki katına çıkarak 11 bin 677’ye yükseldi.

Ege Denizi'ne mülteci akını

SAHİL GÜVENLİK BİNLERCE KİŞİNİN HAYATINI KURTARDI

Temmuz ayının ilk 15 gününde yakalanan kaçak göçmen sayısı ile istatistiklere 767 olarak geçti. 2018 yılında toplamda 12 bin 444 kaçak göçmen Ege Denizinde Yunan adalarına geçmek isterken Sahil Güvenlik Komutanlığınca olası bir ölüm tehdidinden kurtarıldı.

Ege Denizi'ne mülteci akını

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