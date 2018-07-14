Ege sahillerine turist akını

Ankara'da sıcak ve güneşli havanın ardından akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur hayatı felç etti.

Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde sıcak hava dolayısıyla yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti.

Ünlü işletmeci Nusret Gökçe'ye ait restoranın Bebek şubesi, Beşiktaş Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından ruhsatı olmadığı gerekçesiyle mühürledi.

1 Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik İntizar'la birlikte Sinem Gedik-Mustafa Ceceli arasındaki davada tüm geçmişin yeniden yorumlanmasına neden olacak bir detay ortaya çıktı.

2 Adnan Oktar'a destek eylemi Gözaltına alınan Adnan Oktar'a destek veren bir grup, Emniyet Müdürlüğü önünde açıklama yaptı.

3 Aleyna Tilki Shakira konserinde kendini övdü İstanbul'a gelen dünyaca ünlü sanatçı Shakira'yı izlemeye giden Aleyna Tilki, "Bana 30 bin az" dedi.

4 Başkan Erdoğan'dan bedelli askerlik değerlendirmesi Bosna'nın NATO'ya katılımını ele aldıklarını söyleyen Erdoğan, Türkiye'deki gündemlerden bedelli askerliğe değindi. Başkan, "Belki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile çıkarmayı da deneyebiliriz." dedi.

5 Erdoğan kur baskısını azaltmak için işe koyuldu Başkan Erdoğan, Rusya ve İran ile konuşarak ikili ticaretlerde yerli paraların kullanılmasına başlandığını belirtti. Erdoğan, Çin'le de görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

6 Sinem Gedik ile ilişkisi olan İntizar'dan ilk açıklama Sinem Gedikli ile samimi görüntüleri ortaya çıkan İntizar, Mustafa Ceceli'nin yaptığının namussuzluk olduğunu söyledi.