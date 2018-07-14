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Ege sahillerine turist akını

Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde sıcak hava dolayısıyla yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti.

AA | 14.07.2018 - 18:15..
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Termometrelerin 38 dereceyi gösterdiği Kuşadası ilçesinde, yerli ve yabancı turistler sahilleri doldurdu.

Vatandaşlardan bazıları Kadınlar Denizi, Kuştur ve Sevgi Plajı'na akın ederken bazıları da su parklarında eğlenceli vakit geçirdi.

Ege sahillerine turist akını

PLAJLARDA YOĞUNLUK YAŞANDI

Doğası, endemik bitki türleri ve koylarıyla ünlü Dilek Yarımadası - Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'na gitmek isteyenler ise girişte uzun kuyruklar oluşturdu.

Kuşadası Turizm Tanıtma Derneği Başkanı Bülent İlbahar, hava sıcaklıklarının artmasıyla kentte ciddi bir yoğunluğun yaşandığını belirterek, hem esnafın hem de turizmcinin yüzünün güldüğünü söyledi.

Didim ilçesinde de dünyaca ünlü Altınkum sahilinin dışında Akbük plajında da yoğunluk yaşandı.

Ege sahillerine turist akını

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