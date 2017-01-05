Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenim gören Tuana U., Emine A., Kutlay B. ve Şehmuz B., öğrencilerin ders işlediği bir salona girdi. Öğrencilerden Tuana U., akademisyenlerin gözü önünde kürsüye çıktı.

DERSİN ORTASINDA PROPAGANDA YAPTI

Burada yaptığı konuşmasında "Dün 2 arkadaşım, laiklik konuşması yaptığı gerekçesiyle tutuklandı" diyerek siyasi propaganda yaptı.

KİMSE MÜDAHALE ETMEDİ

Salondaki hiçbir görevli de olaya müdahale etmedi. Sosyal medyaya yüklenen görüntüler büyük tepki topladı.

Ege Üniversitesi'nde dersin ortasında siyasi propaganda VİDEO

REKTÖR: HUKUKSUZLUĞA İZİN VERMEYECEĞİZ

Olayla ilgili konuşan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Hoşcoşkun, üniversitenin bir eğitim kurumu olduğunu, hiçbir hukuksuzluğa izin vermeyeceklerini ifade etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgi Bornova Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduklarını dile getiren Rektör Hoşcoşkun, üniversite yönetimi olarak da bir soruşturma başlattıklarını bildirdi.