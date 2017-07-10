Ege ve Akdeniz sahillerinde konut fiyatları arttı

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yazlık bölgelerde hareketlilik de başladı. Buna paralel olarak konut fiyatları da artış gösterdi.

FİYATLAR DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR

Çeşme’de Reisdere, Alaçatı ve Mordoğan Bozköy bölgesinde lüks rezidanslar inşa edilirken, konutlarda metrekare fiyatları 8.000– 9.500 lira aralığında değişiklik gösteriyor.

MARMARİS'TE METREKARE FİYATI 3 BİN CİVARINDA

Göcek, Longöz, Yediadalar, Küfre, Karacasöğüt ve Kandilli koyları imara açılınca taleplerin daha da artması bekleniyo. Şu anda Marmaris'te metrekare satış fiyatı 3.000 – 3.500 lira ilken sıfır binalarda bu seviye 4.500 lira olarak göze çarpıyor.

Bodrum'da ikinci el bir villanın değeri metrekare bazında 7.000– 9.750 lira aralığındadır.

ANTALYA’DA GEÇEN YIL SATILIK EMLAKLAR YÜZDE 9 ARTTI

2016 yılında % 9 oranında artış gösteren satılık emlak fiyatlarının Antalya’da bazı bölgelerde tavan yaptığını hatırlatan Hakan Erilkun; “Bunların başında ise Konyaaltı geliyor. Orta ve alt gelir grubuna hitap eden Kepez’de (özellikle Varsak bölgesinde) 1.600 TL civarında olan ortalama metrekare satış fiyatı Eski Lara Yolu’nda 7.000 TL, Konyaaltı Konaklar Bölgesinde 4.500 TL” dedi.