Ege Yapı’nın merakla beklenen projesi satışa çıkıyor

Gayrimenkul sektörünün öncü markalarından olan ve uluslararası ödüllü projelere imza atan Ege Yapı ve Türkiye'nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi Emlak Konut GYO iş birliğiyle İstanbul’un en köklü yerleşim yerlerinden biri olan Yedikule’de geçmişin görkeminden geleceğin yaşamına taşınacak çok özel bir projeye imza atıyor.

TARİHİ YARIMADA'DA YAŞAMA AYRICALIĞI

Cer İstanbul, Tarihi Yarımada’nın güneybatısında yer alan ve Osmanlı Dönemi’nde Altın Kapı olarak adlandırılan bölgede, Yedikule Hisarı’nın yanı başında 302 milyon TL yatırımla yaklaşık 40 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek ve 148 bağımsız bölümden oluşacak.

Konseptinde; 1871 yılından itibaren tarihi Yedikule Demiryolu Tesisleri’nin yer aldığı ve demiryolu araçlarının bakım – onarım faaliyetlerinin gerçekleştirildiği Cer Atölyeleri’nden ilham alınan Cer İstanbul, yaklaşık 31 bin metrekare özel peyzaj tasarımlı alana sahip olacak.

İstanbul’un protokol yolu olarak adlandırılan Kennedy Caddesi’ne bakan 500 metre cephesi ile Adalar ve deniz manzarasına sahip projede zaman, insan ve tarihe saygı ilkeleri ile tarihi İstanbul’un siluetine saygılı ‘yatay mimari’ konsepti kapsamında tasarlanarak en yükseği zemin + 3 kat olmak üzere toplam 10 bloktan meydana gelecek.

Cer İstanbul’da 1+1’den 6+1’e kadar, 63 m² ile 348 m² arasında değişen farklı yaşam alanlarına sahip rezidans daireler, loft ve ticari üniteler, seçkin hizmetleriyle lüks bir otel hizmeti verecek apart üniteler, çok özel lezzetlerle dolu restoranlar ve sosyal aktivite alanları bulunacak. Proje içerisindeki 5 adet tescilli eser yapıları korunarak restore edilecek, yeni inşa edilecek 5 adet yapı ise özgün ve zamansız bir mimari ile tasarlanacak. Cer İstanbul’da bağımsız bölümler metrekaresi 11.000 TL’den başlayan fiyatlarla yatırımcılarla buluşmayı hedefliyor.

BÜYÜLEYİCİ GÜZELLİKLERE YÜRÜME MESAFESİNDE

Yedikule Hisarı’nın yanı başında, Tarihi Yarımada’nın büyüleyici güzelliklerine yürüme mesafesinde ayrıcalıklı bir yaşam vadeden ve Marmaray Kazlıçeşme İstasyonu’nun hemen yanı başında bulunan Cer İstanbul; Avrasya Tüneli girişine 2 km, D100 Karayolu’na 4 km, Yenikapı Metro İstasyonu’na 3,5 km ve Yenikapı Feribot İskelesi’ne de 3,4 km mesafede yer almaktadır. Son teknolojiye sahip ekipmanlarla donatılacak 700 m²’lik sosyal tesisinde; gün ışığını içeriye alan kapalı yüzme havuzu, fitness salonu, sauna ve buhar odaları gibi çeşitli fonksiyonların yer almasının yanı sıra, hemen önünde bulunan sahildeki yaklaşık 30 kilometrelik yürüyüş yolu ve bisiklet alanlarına olan yakınlığıyla da sağlıklı yaşamla iç içe bir proje olarak öne çıkıyor.

Konuşmasına 2017 yılında elde ettikleri 7,4 milyar TL’lik hasılat ve 2018 yılının ilk çeyreğinde 1,1 milyar TL’lik satış hedeflerine değinerek başlayan Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklı Genel Müdürü Murat Kurum, Ege Yapı ile birlikte geliştirecekleri Cer İstanbul projesine ilişkin olarak, “Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti olma şerefine nail olmuş Sur içi Tarihi Yarımada, özellikle İstanbul’un fethinden sonra bir ilim ve sanat merkezine haline gelerek o tarihten günümüze pek çok ölümsüz eser ulaştırdı. Bugün Tarihi Yarımada’da o dönemden kalma kadim izleri hissedebiliyoruz. Böylesi kıymetli bir bölgede gerçekleşecek olan Cer İstanbul ile İstanbul’a hak ettiği gibi tarihi mirasımızla modern estetik anlayışını entegre edeceğimiz bir eser sunmak istiyoruz. Sahip olacağı bağımsız bölümler, otel ve ticari alanlarla Cer İstanbul, tek kişilik hane halklarından geniş hane halklarına kadar her kesime hitap etme özelliği taşıyor.” dedi.

"DOĞAYA VE TARİHE UYGUN PROJELER ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Türkiye’nin stratejik konumu ve kültürel zenginliği sayesinde yabancı yatırımcıların sürekli ilgisine sahip olan bir coğrafyaya sahip olduğunu, mevcut büyüme rakamlarını ile Türkiye’nin önümüzdeki dönemlerde de yerli ve yabancı yatırımcıların odağında olmaya devam edeceğini vurgulayan Murat Kurum, konuşmasını, “Geçtiğimiz yıl yakaladığımız 7,4 oranındaki büyümemiz sayesinde en hızlı gelişen ekonomiler Çin ile Hindistan’ı geride bıraktık, G20 ülkeleri arasında zirveye yerleştik ve AB ortalamasının 3 katı kadar büyüme kaydettik. Buna karşın sektörümüzde yaşanan dalgalanmaların geçici olduğunu ve varlık fiyatlarında dalgalanmaların oldukça normal olduğunu tüm konut alıcılarına ve gayrimenkul yatırımcılarına hatırlatmak isteriz. Ayrıca, doğru yerlerde, doğru fiyatlandırma ile geliştirilen hiçbir projenin satış ve kar potansiyeli anlamında başarısız olacağına inanmıyoruz. Emlak Konut olarak önümüzdeki dönemlerde de ülkemize kazandıran tarihe ve doğaya saygılı olan ayrıcalıklı projeler üretmeye devam edeceğiz.” diyerek sonlandırdı.