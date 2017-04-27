Ege Yapı’nın yeni projesi “Kordon İstanbul” vitrine çıktı

Gayrimenkul sektörünün öncü ve yenilikçi firmalarından Ege Yapı, Çırağan Sarayı’nda 27 Nisan 2017 Perşembe günü düzenlenen basın toplantısıyla yeni projesi Kordon İstanbul’u tanıttı.

Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı H. İnanç Kabadayı, İş Geliştirme Müdürü Didem Güneş, Satış & Pazarlama Direktörü Ece Atalay Aseo ve Pazarlama & Kurumsal İletişim Müdürü Saygın Aksoy’un katılımıyla tanıtılan Kordon İstanbul, 820 milyon TL yatırımla Kâğıthane ile Maslak’ın kesişim noktasında, Sadabad Deresi’nin kıyısında iki etap halinde yükselecek.

KAMUOYUNUN BEĞENİSİNE SUNULDU

H. İnanç Kabadayı: “Sekiz projede gerçekleştireceğimiz toplam 2,5 milyar TL’lik yatırımımızın ilk halkası olan Kordon İstanbul’u kamuoyunun beğenisine sunuyoruz.” Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı H. İnanç Kabadayı, basın toplantısında yaptığı konuşmada, Ege Yapı’nın faaliyetleri ve gelecek projeleri hakkında bilgi verdi.

Bugüne kadar geliştirdikleri Batışehir gibi ödüllü projelerle hem binlerce aileyi ev sahibi yaptıklarını hem de projelerin bulunduğu bölgelerin çehresini değiştirerek, birer yaşam merkezi haline gelmelerini sağladıklarını anlatan H. İnanç Kabadayı, “Bu çerçevede her dönem ülke ekonomisine ve istihdama sağladığımız katma değerle gurur duyuyoruz.” dedi.

BİN 250 KİŞİLİK YENİ İSTİHDAM SAĞLANACAK

Kabadayı, “Üç yıllık planlamamızda inşaat veya geliştirme aşamasında olan 8 projemiz bulunuyor. Bunlardan 4’ü Avrupa Yakası’nda, 4’ü de Anadolu Yakası’nda hayata geçecek. Avrupa Yakası’nda Kâğıthane, Maslak, Beyoğlu ve Fatih’te, Anadolu Yakası’nda ise ikisi Çekmeköy’de olmak üzere, Ataşehir ve Beylerbeyi’nde birer proje gerçekleştireceğiz. Kâğıthane, Fatih ve Beylerbeyi’ndeki projelerimizin inşaat faaliyetlerine başladık. Diğer projelerimiz ise henüz planlama ve ruhsat aşamasında. Bu yıl Kordon İstanbul ile beraber toplamda 4 projemizin lansmanını yapmayı planlıyoruz. Yeni projelerimizde çevresi ile uyumlu, şehrin sosyal dokusuna katkı sağlayan ve yatay mimari konseptine sahip projeler hayata geçireceğiz. Her dönem ekonomiye katma değer sağlayan bir marka olarak başarı ile kapattığımız 2016 yılından sonra 2017 yılı için yüzde 15 oranında büyüme ve bin 250 kişilik yeni istihdam sağlamayı hedefliyoruz.”





YEŞİL KORİDORA KOMŞU

“Sadabad Deresi ıslah projesi tamamlandığında kesintisiz yürüyüş ve bisiklet yollarının yanı sıra pek çok spor alanıyla da aktif yaşamın merkezi olacak. Eyüp ve Sarıyer’deki ormanları, yeşil bir koridor eşliğinde Haliç ile buluşturmayı amaçlayan projeyle bu bölge yemyeşil bir ekolojik alana dönüştürülecek. Tamamlandığında yeşilin ve mavinin tarihi dokuyla modern doku arasında bağlantı oluşturduğu 9 kilometrelik kesintisiz bir yeşil koridor ortaya çıkmış olacak” dedi.

H. İnanç Kabadayı, “İstanbul’un yıldızı parlayan ve her geçen gün değeri artan bu bölge sosyal donatıları, yeşil alanlarının çokluğu, ulaşım olanaklarının çeşitliliği ve yatay mimariye uygun yeni yaşam projeleri ile yatırımcısına büyük bir kazanç vadediyor. Maslak ve Kâğıthane’nin buluşma noktasında yer alacak Kordon İstanbul, farklı konseptlerdeki bahçeleri, peyzajında bulunan yapay gölet manzaralı kabanaları, açıkhava yaz sineması dışında, Kordon Life Club bünyesinde bulunan lounge alanı, sanat atölyeleri, özel sinema odası, kapalı yüzme havuzu ve misafir odası gibi hayatı kolaylaştıracak aktivite alanlarıyla yaşam kalitesini artıracak.”





"YENİ ULAŞIM PROJELERİ ARAZİNİN DEĞERİNE DEĞER KATACAK"

H. İnanç Kabadayı, “Bölge, her geçen gün İstanbul’un en önemli ulaşım projelerinin merkezi konumuna geliyor. Dünyanın ilk 3 katlı köprüsünün çıkış noktası dekovil hattı, Metro ve Havaray hatları, E5 ile E6 gibi ana arterlere kolay ulaşımı ve düzenli ulaşım planlarıyla dikkat çekiyor. Bunların yanı sıra bölge, Levent’e 9 dakika, Mecidiyeköy’e 10 dakika, Maslak’a 5 dakika, Taksim’e 5 dakika ve Beşiktaş’a ise sadece 17 dakikada rahatlıkla ulaşabileceğiniz bir lokasyon olarak ön plana çıkıyor. Kordon İstanbul sosyal imkânları dışından yakın çevresindeki üniversiteler, hastaneler ve alışveriş merkezlerinin yakınlığı burada yaşayacak sakinlerine İstanbul’un merkezinde yaşamanın ayrıcalığını gerçek anlamda hissettirecek.” dedi.

Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı H. İnanç Kabadayı, konuşmasını; “Bugüne kadar inşa ettiğimiz projeler, bölgesine değer katan ve bulunduğu bölgede buluşma noktası haline gelen simge projeler oldu. Kordon İstanbul da gelecekte Sadabad Deresi’nin en keyifli buluşma noktası olacak.” diyerek tamamladı.