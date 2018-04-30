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Ege’de son 24 saatte 303 kaçak göçmen yakalandı

Muğla, İzmir ve Aydın illerinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından son 24 saatte toplam 303 kaçak göçmen yakalanarak Göç İdaresi'ne sevk edildi.

İHA | 30.04.2018 - 17:47..
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Türk Sahil Güvenlik ekipleri, mevsim değişikliği nedeniyle artan yasa dışı geçişleri önlemek için kaçak göçmenlerle mücadelesini sürdürüyor.

29 Nisan’da saat 04.30’da, Muğla’nın Bodrum ilçesi Kargı Adası’nın güneybatısında içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu ahşap bir tekneyi tespit eden ekipler, tekneyi durdurarak içerisindeki 17 Suriye ve 1 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 18 göçmen yakaladı. Göçmenlere ait ahşap tekne Sahil Güvenlik botu tarafından Bodrum Limanı’na getirildi.

Ege’de son 24 saatte 303 kaçak göçmen yakalandı

Aynı gün saat 05.20’de, görevli Sahil Güvenlik uçağı tarafından, İzmir’in Çeşme ilçesi Karaada önlerinde hareketli lastik bot içerisinde bir grup göçmen tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından lastik bot durdurulup içerisindeki Afganistan uyruklu 14  göçmen yakalandı.

AYNI GECE 176 KAÇAK GÖÇMEN

30 Nisan’da ise İzmir’in Foça ilçesi Aslan Burnu mevkiinde yaşanan olaylarda, Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından saat 02.35’te 66 göçmen, saat 03.00’te 63 göçmen, ve saat 04.20’de de içerisinde 47 göçmen olan lastik botlar, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından yakalandı.

Aydın’ın Didim ilçesi ile İzmir’in Çeşme ilçesi önlerinde gerçekleşen 2 olayda da 95 göçmen jandarma ve emniyet birimleri tarafından yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenler işlemlerinin yapılması için Göç İdaresi'ne sevk edildi.

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