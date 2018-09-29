Ege'de tropik fırtına hazırlıkları

İZMİR'DE OTOPARKLARDA YER KALMADI

Yunanistan üzerinden yurda giriş yapması beklenen fırtınayla ilgili kamu kurumlarının ve belediyelerin aldığı önlemlerinin yanı sıra vatandaşlar da özellikle araçları için kendi önlemlerini aldı.

İzmir'de kapalı otoparklar doldu VİDEO

Kentte kapasitesi 20 bini bulan belediye ile özel işletmelere ait tüm açık ve kapalı otoparklar doldu. Vatandaşlar yer açılacağı umuduyla otoparklar önünde kuyruk oluşturdu. Aracını hafta sonu için otoparka bırakan Necdet Şişman, fırtına geçinceye kadar toplu ulaşım araçlarını tercih edeceğini söyledi.

MARMARİS'TE PLAJLAR DOLU

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, beklenen fırtına öncesi havayı güzel bulan vatandaşlar, plajlara akın etti.

ÇEŞME'DE KANALİZASYON TIKANIKLIKLARINA ÖNLEM

Tropik fırtınanın Ege kıyılarına yaklaşmasıyla, fırtına ve yağıştan en fazla etkilenecek yerlerden birisi olması beklenen Çeşme’de de yetkililer teyakkuza geçerken, vatandaşlar ve esnaf da önlemlerini almaya başladı.

Çeşme Belediyesi’nin Temizlik İşleri, Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin fırtına ve aşırı yağışın oluşturacağı tehlikelere karşı bu akşamdan itibaren teyakkuzda olacakları öğrenilirken, sel tehlikesine karşı da mazgallar tamamen temizlendi.

AYDIN'DA TÜM İZİNLER İPTAL

Aydın’da, Pazar günü etkili olması beklenen tropik fırtına nedeniyle Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personelinin izinleri iptal edildi, izinde olan personel geri çağrıldı.

AKUT İZMİR VE KUŞADASI EKİPLERİ HAZIR

YUNANİSTAN üzerinden yurda giriş yapması beklenen fırtınaya karşı olası yardım taleplerini yerine getirebilmek için AKUT gönüllüleri de harekete geçti. AFAD'ın İzmir ve Kuşadası ekiplerinin sorumluları, oluşturulan kriz merkezlerinde her an müdahale için hazır bekleyeceklerini ifade etti.