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Ege'de Türk botları devriyede

Yunanistan'ın Türk gemisine ateş açması ardından Ege'de sıcak saatler yaşanıyor.

04.07.2017 - 19:35
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Yunanistan'ın Rodos Adası yakınlarında, dün Türk bayraklı 'ACT' isimli kuru yük gemisine Yunan Sahil Güvenlik botu tarafından ateş açılmasının ardından Muğla'nın Bodrum ve Datça ilçeleri ile Aydın'ın Kuşadası arasındaki bölgede Türk Sahil Güvenlik botlarının devriye nöbeti arttırıldı.

Ege'de Türk Sahil Güvenlik botlarının devriye nöbeti arttırıldı VİDEO

TÜRK BOTLARI DİKKATLİ

Kuzey Ege ile Akdeniz arasındaki, Bodrum'un Akyarlar ve Turgutreis açıklarındaki Türk ve uluslararası karasularda seyreden Türk bayraklı gemi ve tankerlere Yunanistan'ın Kilimli (Kalimnos), Psemiros ve İstanköy (Kos) adalarından gelerek yaklaşmak isteyen 3 Yunan Sahil Güvenlik Botu yanaşmak istedi.

Ege'de Türk botları devriyede

EGE'DE SICAK SAATLER

Bunun üzerine Yunan botları İstanköy ve Psemiros adası önlerine çekilmek zorunda kaldı. Gemilerin geçişlerini kendi sularından izleyen Yunan botları, yaklaşık 3 saat sonra geldikleri limana geri döndü. Türk botlarının bölgedeki devriye nöbeti sürüyor.

Ege'de Türk botları devriyede

Ege'de Türk botları devriyede

Ege'de Türk botları devriyede

Ege'de Türk botları devriyede

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