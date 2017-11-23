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Ege'de yasa dışı geçişle mücadele

İzmir'in Dikili ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 114 yabancı uyruklu yakalandı.

23.11.2017 - 13:27
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İzmir'e bağlı Dikili İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grup yabancı uyruklunun Yunan adalarına geçmek için ilçeye geldiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

64 YABANCI UYRUKLU

Ekipler, Bademli Pisa Koyu'nda bir kamyondan inip lastik botla denize açılmaya çalışan 64 yabancı uyrukluyu yakaladı.

Yasa dışı geçişi organize ettiği iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

50 YABANCI UYRUKLU

Sahilleraltı mevkisinde ise lastik botla Midilli adasına geçmek için hazırlık yapan yabancı uyruklu 50 kişi yakalandı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yabancı uyrukluların İl Göç Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

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