Egeli teyzenin gülümseten köpek sevgisi

Anadolu'da her bölgenin insanı kendine has konuşmalarıyla fark yaratıyor, o konuşmaya hayvana karşı duyulan sevgi de eklenince tadına doyulmaz görüntüler ortaya çıkıyor.

EGELİ TEYZENİN KÖPEK SEVGİSİ

Sosayal medyada paylaşılan videoda konuşmasından Egeli olduğu anlaşılan bir teyze kendisine getirilen yavru köpeği "Anam nerden geldin sen gı" diye karşıladı. Daha sonra köpeği kucağına alıp sarılan teyze ertesi gün çekilen videoda da yavrunun adını "Boncuk" koyduğunu söyledi.

Egeli teyzenin kapısına getirilen yavru köpeğe verdiği tepki VİDEO

"BEN BUNU YANIMDA DA YATIRIRIM"

Videoyu çeken kişinin; ilk videoyu izleyenlerin köpeğin bakım masrafları için yardım ettiğini duyan ve sevinen Egeli teyze daha sonra ise "Ben bunu yanımda da yatırırım. Çok seviyorum çünkü." dedi.