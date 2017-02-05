Egemen Bağış: Kırımlılar hiçbir zaman pes etmez

Ankara’da bir otelde gerçekleştirilen programa Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, MHP Genel Başkan Yardımcısı Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel ile eski bakanlardan Egemen Bağış ve çok sayıda davetli katıldı.

''KIRIMLILAR HİÇBİR ZAMAN PES ETMEDİ''

Eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış da Kırım Tatarlarını her zaman desteklediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kırım hep acılara sahne oldu. Kırım halkı hep büyük çileler çekti ama tüm dünya biliyor ki Kırımlılar hiçbir zaman pes etmedi. Hiçbir zaman da pes etmeyecek. Şundan hiç kimsenin şüphesi olmasın, Türkiye Cumhuriyeti'nde iktidar kim olursa olsun bu devlet Kırım'ı hiçbir zaman yalnız bırakmamıştır, bırakmayacaktır.





''TORUNLARIMIZA BU MEDENİYETİ DAHA GÜÇLÜ EMANET EDECEĞİZ''

Mehmet Akif’in, Mevlana’nın, Pir Sultan Abdal’ın veya Yunus Emre’nin diliyle, Çelebi Cihan’ın, Şakir Selim’in dili arasındaki ahenk daha da canlanacak. İsmail Gaspıralı’nın birlik mefhumu ile Hacı Bektaş-ı Veli’nin beraberlik ve dayanışma çağrısıdaha güçlü yankılanacak. İşte bizim medeniyetimiz bu kadar güçlü, bu kadar sağlam ve bu kadar diridir ve AB üyeliği ile birlikte inşallah biz çocuklarımıza, torunlarımıza bu medeniyeti daha güçlü bir şekilde emanet edeceğiz.

Sizler de bu sürece her zaman katkıda bulundunuz, desteğinizi esirgemediniz. Bizler, Gaspıralı'nın çizdiği aydınlanma yolunda, Kırım Tatarlarının Türkiye’nin AB üyeliğine yaptığı katkıları takdirle izliyoruz. Ben burada hepinize yaptığınız katkılardan dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum.





TÜRKİYE'Yİ MUASIR MEDENİYETLER SEVİYESİNİN ÜZERİNE ÇIKARACAĞIZ

Türkiye’nin bu noktalara gelmesinde sizlerin büyük emekleri, katkıları var. Bu medeniyetin çimentosu birliktir, beraberliktir, kardeşliktir, adalettir. Bu değerlere sahip çıkmak da bizim boynumuzun borcudur. Türkiye’yi daha güzel günler bekliyor… Ülkemizi çok daha aydınlık bir gelecek bekliyor… İnşallah sizlerin de desteğiyle hedeflerimize ulaşacak, Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracağız. Birliğimizi, bütünlüğümüzü, kardeşliğimizi sabote etmek isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz.''

