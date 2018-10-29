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Cumhuriyet 95 yaşında: 29 Ekim 1923

Türk milletinin bağımsızlığını, özgürlüğünü, 29 Ekim’de ulusça, kıvançla, onurla kutladığımız milli bayramımızın saygı duruşu var bugün. Yaşayan fotoğraflarla nostalji...

Özel İçerik | 29.10.2018 - 08:43..
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Cumhuriyet 95 yaşında: 29 Ekim 1923

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Türk milletinin tüm dünyaya,  iradesine pranga vurdurmayacağını, kendi kaderi üzerinde hiç kimsenin müdahil olamayacağını kanıyla ve canıyla ilan ettiği Cumhuriyet'in 95'inci yıl dönümünde milletimiz tek yürek. 28 Ekim 1923’te Türkiye Millet Meclisi’nin duvarları arasından bir ses yükseldi: “Yarın Cumhuriyeti ilan ediyoruz!” Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları, o gün demokrasiye giden yolun ilk ışığını açtılar.

Bu özel günün anısına, Genelkurmay ATASE Daire Başkanlığı arşivlerinden yayınlanan çok bilinmeyen Cumhuriyet fotoğraflarına bakalım…

FEVZİ ÇAKMAK VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Atatürk, Cumhuriyet'in ilanından sonra hep iki kişiyle beraber anıldı: İsmet Paşa ve Fevzi Çakmak. Mustafa Kemal, Cumhuriyet'in 14. yıl dönümünde yine Mareşal Fevzi Çakmak ile birlikte...

Cumhuriyet 95 yaşında: 29 Ekim 1923

10'UNCU YIL DÖNÜMÜ TÖRENİ

Albümde, Atatürk'ün 29 Ekim 1933'deki törende çekilen fotoğrafı da yer aldı. O gün, ''Kurtuluş savaşı'na başladığımızın onbeşinci yılındayız. Bugün Cumhuriyetimizin onuncu yılını doldurduğu en büyük bayramdır.'' diyordu Paşa.

Cumhuriyet 95 yaşında: 29 Ekim 1923

SOVYET HEYETİ BAŞKANI ATATÜRK'Ü TEBRİK EDERKEN...

Cumhuriyet'in 10. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende Sovyet Heyeti Başkanı Mareşal Kliment Yefromoviç Voroşilov ile Atatürk'ün bir arada yer aldığı fotoğraf.

Cumhuriyet 95 yaşında: 29 Ekim 1923

ATATÜRK'TEN KÖYLÜLERE SELAM...

Birinci Büyük Millet Meclisinin açılış töreninden Atatürk'ün köylülerle sohbeti...

Cumhuriyet 95 yaşında: 29 Ekim 1923

VE DAHASI...

Cumhuriyet 95 yaşında: 29 Ekim 1923

Cumhuriyet 95 yaşında: 29 Ekim 1923

Cumhuriyet 95 yaşında: 29 Ekim 1923

Cumhuriyet 95 yaşında: 29 Ekim 1923

Cumhuriyet 95 yaşında: 29 Ekim 1923

Cumhuriyet 95 yaşında: 29 Ekim 1923

Cumhuriyet 95 yaşında: 29 Ekim 1923

Cumhuriyet 95 yaşında: 29 Ekim 1923

 

Cumhuriyet 95 yaşında: 29 Ekim 1923

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