Cumhuriyet 95 yaşında: 29 Ekim 1923

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Türk milletinin tüm dünyaya, iradesine pranga vurdurmayacağını, kendi kaderi üzerinde hiç kimsenin müdahil olamayacağını kanıyla ve canıyla ilan ettiği Cumhuriyet'in 95'inci yıl dönümünde milletimiz tek yürek. 28 Ekim 1923’te Türkiye Millet Meclisi’nin duvarları arasından bir ses yükseldi: “Yarın Cumhuriyeti ilan ediyoruz!” Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları, o gün demokrasiye giden yolun ilk ışığını açtılar.

Bu özel günün anısına, Genelkurmay ATASE Daire Başkanlığı arşivlerinden yayınlanan çok bilinmeyen Cumhuriyet fotoğraflarına bakalım…

FEVZİ ÇAKMAK VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Atatürk, Cumhuriyet'in ilanından sonra hep iki kişiyle beraber anıldı: İsmet Paşa ve Fevzi Çakmak. Mustafa Kemal, Cumhuriyet'in 14. yıl dönümünde yine Mareşal Fevzi Çakmak ile birlikte...

10'UNCU YIL DÖNÜMÜ TÖRENİ

Albümde, Atatürk'ün 29 Ekim 1933'deki törende çekilen fotoğrafı da yer aldı. O gün, ''Kurtuluş savaşı'na başladığımızın onbeşinci yılındayız. Bugün Cumhuriyetimizin onuncu yılını doldurduğu en büyük bayramdır.'' diyordu Paşa.

SOVYET HEYETİ BAŞKANI ATATÜRK'Ü TEBRİK EDERKEN...

Cumhuriyet'in 10. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende Sovyet Heyeti Başkanı Mareşal Kliment Yefromoviç Voroşilov ile Atatürk'ün bir arada yer aldığı fotoğraf.

ATATÜRK'TEN KÖYLÜLERE SELAM...

Birinci Büyük Millet Meclisinin açılış töreninden Atatürk'ün köylülerle sohbeti...

VE DAHASI...