Ege’nin saklı köyleri

Aybüke SENGİR / [email protected]

Şehirden, gürültüden, betondan, kirli havadan hepimiz bunaldık. Organik yiyeceklere de bir o kadar hasretiz. Ege, daha çok büyük turizm merkezleri biliniyor olsa da az bilinen doğayla iç içe olan köylere de sahip. Bu köylere gittiğinizde sakinliği ve doğal yemekleri ne kadar özlediğinizi anlayacaksınız. Üstelik hiçbir köy gezisi cebinizi de yormuyor. İşte gözlerden uzak ve bakir Ege köyleri...

MAZIKÖY

İlk durağımız olan Mazıköy, Bodrum'un Gökova Körfezi'nde. Mazıköy; taş pansiyonları, bitki örtüsü ve İnceyalı Plajı'yla harika bir detay... Köyün bir tarafında çam ağlarını diğer tarafında ise denizin süsü olarak yelkenlilerini görüyorsunuz. Burası genelde mavi tur yolculuklarının uğrak yeri olsa da tarihi sevenler içinde güzel yerleri var. Manzara olarak ta Malta şovalyelerinin içini oyarak altın dolu küplerini sakladıkları 'Gözyaşı Kayası'na çıkıp Hurma Sahili'nin güzel manzarasını görebilirsiniz.

Bir başka kaya yapısı da koyun girişinde bulunan Kayık Kayalar. Uzaktan Viking Kanyonu'nu andırdığı için bu ismi almış adacık.

BİRGİ KÖYÜ

Birgi Köyü, Ödemiş merkeze 10 km uzaklıkta kalıyor. Ulu Camii'siyle meşhur olan köy, ahşap evleriyle de ünlü. Caminin karşısındaki köyün meydanında, köy halkınının yapmış olduğu el işleri, meyvesi ve meşhur Ödemiş patatesini alabilirsiniz. 1971 yılından kalma Ahşap Türk Evleri'nin en güzel örneklerinden Çakır Ağa Konağı ve İmam-i Birgivi Medresesi de buraya gelmişken gezilmesi gereken yerlerden.

KARABURUN KÖYÜ

İzmir’in en güzel köylerinin bulunduğu yer Karaburun Yarımadası. Buraya gelenleri ,önce adını dağlarda açan mor yaban çiçeklerinden alan Mordoğan’lar karşılıyor. Fotoğrafçıların uğrak yeri olmasına karşın, ilçede çok az koy ve tesisin bulunmasından kimse tarafından tercih edilmiyor. Sakinliğinin dışında serin, dalgalı ama bir o kadar da fazla su altı zenginliklerine sahip bir yer. Dalış ve balıkçılık için alternatif bir rota olarak düşünebilirsiniz burayı.

Bölgenin en değişik yeri Çakmaktepe mevkii. Hititler'in eserlerine rastlanan bölgede ilginç arkeolojik yapılarla karşılaşıyorsunuz.

KAPIRI KÖYÜ

Kapıkırı, Bodrum'a 40 dakika uzaklıkta bulunan Bafa Gölü'nün kenarına yerleşmiş küçük bir köy. Eğer tarih ve arkeoloji ilginizi çekiyorsa Kapıkırı'nda Helenistik ve Bizans dönemine ait tarihi kalıntılar ilginizi çekebilir. Bu köyün diğer bir güzelliği de Bafa Gölü. Gölün üzerinde tarihi kalıntılar bulunan adalar ve 20 bin kadar kuş çeşidinin yer aldığı sular var. Gölde küçük sandallarla gezinti yapacaklar ve kuş fotoğrafçılığı ile ilgilenenler oldukça keyifli bir rota...

GÜZELÇAMLI

Güzelçamlı, Kuşadası’nda yer alan eski bir İyon kenti. Burası Yunanlılardan, Perslere kadar çok eski medeniyetleri barındırıyor. Zeus mağarası ve içinde oluşan gölü mutlaka ziyaret etmelisiniz. Ayrıca Güzelçamlı'da trekking, dağcılık ve yamaç paraşütü yapma şansınız da var.

KAVACIK KÖYÜ

Kavacık, İzmir’in Seferihisar ilçesine bağlı 200 haneli bir köy. Köyde sebze, meyve, zeytin ve en çok da üzüm yetişiyor. Parmak boğumu iriliğinde altın renkli razaki üzümü ve tadını başka hiçbir şeyde bulamayacağınız, ince kabuklu, iri taneli siyah üzüm. Günübirlik geziler ve kamp kurmak için uygun alanlara sahip olan Kavacık köyü ve çevresinde dağ yürüyüşleri için ideal parkurlar bulunuyor. Kavacık’ın görülecek yerlerinin başında da, ara sıra çok eski paraların bulunduğu mağaralar geliyor.