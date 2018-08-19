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Eğil, inanç ve kültür turizminin merkezi olma yolunda

Diyarbakır'da, peygamber ve kral mezarlarının bulunması nedeniyle inanç ve kültür turizminin merkezi olma yolunda olan Eğil ilçesine ilgi, her geçen gün artıyor.

DHA | 19.08.2018 - 12:49..
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Diyarbakır kent merkezine 52 kilometre uzaklıkta bulanan ve Kuran-ı Kerim'de adı geçen peygamberler Hz Zülkifl ve Hz.Elyesa'nın aralarında bulunduğu 6 nebiyi ağırlaması nedeniyle 'peygamberler şehri' olarak da bilinen Eğil ilçesi, inanç ve kültür turizmi merkezi olma yolunda hızla ilerliyor.

ÜNLÜ ESERLERE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Huri, Mitanni, Urartu, Asur, Med, Pers, Roma İmparatorluğu ile Büyük Selçuklular gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapan Eğil, peygamber kabir ve türbelerinin yanı sıra kral mezarları ve o dönemin izlerini taşıyan eserlere de ev sahipliği yapıyor.

Eğil, inanç ve kültür turizminin merkezi olma yolunda

KÜLTÜREL GEZİ

Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün 2012 yılında ilçede peygamberler türbesinin restorasyonunu tamamlamasının ardından, Türkiye'nin birçok kentinden bölgeye gelen vatandaşlar, ibadetlerini yerine getirdikten sonra Eğil'de türbeleri ziyaret edip, kültürel gezilere katılıyor.

Eğil, inanç ve kültür turizminin merkezi olma yolunda


ZİYARETÇİLERDEN YOĞUN İLGİ

Eğil'de yapılan Dicle Barajı ve baraj göleti ile ilçe sahil kasabası görünümüne bürünürken, tarihi kalenin eteğindeki baraj suyunda tekne ve jet-ski'lerle geziler düzenleniyor. Huzur ve güven ortamının oluşmasıyla birlikte, Eğil'e son zamanlarda yerli ve yabancı turistlerin ilgisinin hızla arttığı öğrenildi.

İlçe dışından gelen ziyaretçilerin konaklayabilmeleri için Dicle Barajı manzaralı bungalov tipi evler kuruldu. İlçeyi ziyaret edenler, baraj sahilindeki çardak, restoran ve kır kahvelerinde yemeklerini yiyip, manzaranın keyfini çıkarıyor.

Eğil, inanç ve kültür turizminin merkezi olma yolunda


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