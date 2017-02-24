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Eğirdir'de komandoların yemin töreni

Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında komando eğitimlerini tamamlayan asteğmen ve astsubaylar mavi bere taktı.

24.02.2017 - 12:28
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Komutanlıkta düzenlenen yemin törenine, Okul Komutanı Albay Selçuk Emirdağ ile Eğirdir Kaymakamı Abdullah Aktaş, Eğirdir Belediye Başkanı Ömer Şengöl ve askerlerin aileleri katıldı.

Eğirdir'de komandoların yemin töreni

KOMANDOLAR MAVİ BERE TAKTI

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından eğitimlerini tamamlayan asteğmen ve astsubaylar, Türk bayrağı ve silah üzerine el basarak yemin etti.

Eğirdir'de komandoların yemin töreni

"BİZİM İÇİN DEVLET KUTSALDIR"

Komandoların yüzyıllardır devletini koruyan, düşmana korku salan bir görevi yaptığını dile getiren Emirdağ, şöyle konuştu:

"Unutmayın bizim için devlet kutsaldır. İnsanlar geçici, makamlar kalıcıdır. Devletimize ne dokundururuz, ne de laf söyletiriz. Onun içindir ki devletler kurduk, imparatorluklar yönettik. Tarihin her döneminde fitne ve fesat yuvalarıyla uğraştık. Her defasında da mazlum ağını zalimlerin yanına bırakmadık. Adaletle büyük devletler kurduk, şimdi de duyulan yükselen Türk devletinin ayak sesleridir."

Eğirdir'de komandoların yemin töreni

Eğirdir'de komandoların yemin töreni

Eğirdir'de komandoların yemin töreni

Eğirdir'de komandoların yemin töreni

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